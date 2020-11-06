太古廣場首3季零售銷售額　按年跌逾38%

太古地產（1972）公布截至今年9月底首3季旗下物業表現。位於香港的辦公室物業出租率為96%，較去年底跌3個百分點，其中太古廣場辦公室跌4個百分點至94%，租金按年升2%。太古坊及港島東中心及太古坊一座出租率分別為99%及100%，與去年底一致；租金分別按年升12%及11%。

內地辦公室方面，太古匯辦公樓出租率為95%，較去年底下跌2個百分點，頤堤港一座出租率跌6個百分點至70%，香港興業中心一座及二座出租率為97%，跌2個百分點。

零售物業方面，太古廣場購物商場出租率維持在100%，可是零售銷售額卻按年大跌38.4%，太古城中心及東薈城名店倉出租率分別為100%及99%，零售銷售額分別跌20.1%及20.8%。

內地零售物業方面，5個零售物業出租率介乎94%至99%，零售銷售額表現參差，其中廣州太古滙表現佳，按年升27.1%，三里屯太古里卻按年下跌32.1%。

內地零售物業出租率逾9成

美國零售物業方面，位於佛羅里達州邁阿密市Brickell City Centre出租率為93%，較去年底跌3個百分點，零售銷售額按年跌53.6%。

太地又指出，位於香港的太古城二座及皇后大道東46至56號﹑蘭杜街1A至11號及晏頓街2A至12號項目，分別進行上蓋工程及地基工程。