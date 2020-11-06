滙豐銅獅開封　沈振盈入市博反彈：34、5蚊已沽出｜財經加零一

美國總統大選仍未有最終結果，雖然民主黨候選人拜登有一定優勢，惟現任總統特朗普仍有機會翻盤，加上特朗普陣營將採取法律行動，指控選舉有舞弊之嫌，因此至今仍未能確認誰人於未來四年入主白宮，兩者之爭或拖逾月，甚至要交由美國最高法院裁決，是否有選舉舞弊情況。

不過，無論是誰人當選，未來四年都會帶來截然不同的景象，投資者又如何重整投資部署？又或相關爭議已成「黑天鵝」？《香港01》財經節目「財經加零一」，將播出美國總統大選特備節目——「選戰前後」，與訊滙証券行政總裁沈振盈分析大選走勢，及選後投資部署。

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滙豐（0005）中環總行大門前兩座銅獅子史提芬（Stephen ）和施迪（Stitt），今年在元旦被噴漆和焚燒後，一直被放置於「木廂」內，之後壞消息不斷，更宣布不派息，令股價下跌。上月兩隻銅獅已完成首階段修復，並將「重見天日」。

沈振盈於節目中表示，自己在銅獅開封當日，亦有購入滙豐股份，不過反彈至34元、35元水平已沽出。他指，在玄學角度看，「之前用兩個箱封住兩隻獅子，重開後當然有少許生氣，但有沒有留意，獅子其實沒有維修過太多地方，是抹乾淨了而已，痕跡仍然存在，代表病獅就是病獅。」

他又指，滙豐下跌部分原因是與受假消息影響，建議投資者看財經新聞時，「真的要查清楚，同思考背後邏輯，唔好一有消息，就入市或沽貨。」

另外，沈振盈亦於節目中，分析為何睇好中國發展前景及人民幣走勢，以及建議投資者購入黃金以應對市場大幅波動的風險。↓↓↓足本重溫↓↓↓

美國總統大選進入倒數階段，《香港01》將與六位重量級嘉賓，於節目「財經加零一」特備節目「選戰前後」當中，分析美國大選對經濟、政府及股市的影響。屆時香港01 APP、財策薈facebook專頁，以及財策薈youtube channel將會播出。