金融從業員金融科技培訓計劃反應熱烈　政府與數碼港洽延續

數碼港於去年《施政報告》中獲政府委託推行「數碼港金融從業員金融科技培訓計劃」，計劃為期7個月，業界反應熱烈，吸引來自49間金融機構超過2,000位金融從業員登記參與。政府正與數碼港商討，希望延續培訓計劃以鼓勵更多金融從業員擁抱金融科技，促進行業發展。

培訓計劃是「數碼港學院」首個重點項目，旨在加深金融從業員對金融科技的了解，以豐富香港金融科技人才庫，並促進金融科技在傳統金融行業的應用，推動行業數碼轉型。數碼港於為期7個月的培訓計劃中，合共舉辦了32項培訓項目，包括12場研討會及20場工作坊，內容涵蓋監管科技、保險科技、資本市場交易、網絡保安、區塊鏈、數碼資產管理、人工智能應用、企業創投及用戶體驗等範疇，多角度及深入剖析特定的金融科技課題。

署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，欣悉業界對培訓計劃的反應非常熱烈，在短短2個月內，1,500個名額已悉數被銀行、證券和保險業的從業員登記。考慮到計劃的受歡迎程度，該局正與數碼港商討延續培訓計劃的可行性，以鼓勵更多金融從業員了解及擁抱金融科技。

數碼港主席林家禮則稱，雖然受新冠疫情影響，部分課程需改以網上形式進行，但仍無礙金融從業員積極參與培訓計劃。數碼港一直致力推動香港金融科技發展，數碼港期待獲政府委託推行新一輪的培訓計劃，繼續為金融科技出力，以提升香港的競爭力。