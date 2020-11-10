國際金價瀉近100美元　創7年來最大日跌幅　1900美元大關失守

國際金價11月9日暴跌逾100美元，抹去了美國總統大選以來的全部漲幅；引爆市場的是輝瑞的新冠肺炎（COVID-19）疫苗試驗消息攪動市場。

綜合媒體11月10日報道，積極的疫苗試驗數據推動美元與美債收益率上漲，令金價承壓。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格重挫97.30美元，跌幅約5%，收於1,854.40美元/盎司。據道瓊斯市場數據，按照最活躍合約計算，黃金期貨價格在9日蒙受了2013年以來的最大單日百分比跌幅。

其他貴金屬也大跌，白銀重挫7.3%，至23.73美元/盎司，鉑金下跌2.9%，至863.02美元/盎司，鈀金下跌0.7%，至2,474.51美元/盎司。

美國製藥巨頭輝瑞與BioNTech宣佈，其聯合研發的候選疫苗在預防該病毒方面的有效率高達90%。

分析指出，該疫苗研究招納了成千上萬的志願者，其中絕大多數受試者可以說是成功預防了病毒感染。儘管這項研究尚未完成，但在動盪的市場中，黃金價格作出了重大反應。

黃金作為一種對沖貨幣貶值和通脹的工具，2020年已經上漲了22%，這主要由前所未有的抗疫經濟刺激舉措推動。花旗預計黃金很可能會在短期內跌至1,775美元至1,825美元/盎司。