投資者愛舊經濟股棄新經濟股　港股升285點　恒生科指瀉5%

新冠肺炎疫苗有望即將推出，帶動美股上揚，道指勁升逾1,200點，帶動今早亞太區股市普遍上揚，其中日本股市突破25000點。

【16:20】恒指全日升285點 重磅科網股下挫 航空股造好

恒指全日收報26301點，升285點或1.1%；國指跌46點或0.4%，收報10586點；科技指數下跌5.2%或432點，收報7961點。全日成交金額為2338.06億元。

重磅科網股下滑，騰訊（0700）回落10天線，收報595元或下挫4.4%；阿里（9988）跌5.1%，收報275.4元；美團（3690）挫逾1成，收報300元；京東（9618）跌8.8%，報330.4元。

港交所（0388）全日收報380.6元，或跌1.9%。

舊經濟全日造好，招行（3968）全日收報48.4元或升3.2%，曾高見48.6元創1年高；恒生（0011）收報131.8元或升4.3%；滙豐（0005）收報37.7元，急升8.2%。

航空股同樣造好，國泰（0293）全日收報6.41元或升14.1%，國航（0753）收報6.05元，或近14%。

【15:34】內地股市低收 深成失14000點

內地股市低收，上證收市報3360點，跌13點，深成收市報13993點，跌147點，滬深300收市報4953點，跌27點，創業板收市報2773點，跌40點。

【14:40】日股全日升206點

亞太區股市升勢收斂，日股升206點，收市報24905點，澳洲ASX 200指數收市報6340點，升41點，台灣加權指數收市報13081點，跌45點，韓國KOSPI指數收市報2452點，升5點。

【14:29】恒生科指跌幅擴大

港股在午後升幅明顯收窄，恒指升34點，報26050點，國指最新報10492點，跌140點，恒生科指跌幅更擴大至547點，最新報7846點。

【12:16】恒指半日揚186點

恒指半日升186點，中午收市報26202點，國指報10576點，跌56點，恒生科指報8001點，跌392點。

今日新經濟股全面下跌，阿里（9988）跌3.3%，中午收市報280.6元，騰訊（0700）跌3.4%，中午收市報601.5元，小米（1810）跌4.5%，報24.4元，美團（3690）報309.4元，跌7.7%，京東（9618）跌7.5%。

舊經濟股則全面上揚，國泰（0293）升11.6%，報6.27元，東航（0670）升8.5%，報3.56元，南航（1055）升6.1%，報4.85元。

銀行股同樣彈起，滙豐（0005）升5.6%，報36.8元，渣打（2888）報41.05元，升8%。可是港交所（0388）逆市下跌，報382元，跌1.5%。

【11:33】航空旅遊概念股飆升

疫苗有望推出，航空及旅遊股今早明顯著上揚，東航（0670）飆9.1%，最新報3.58元，南航（1055）升6.6%，最新報4.87元，國航（0753）升12.6%，最新報5.99元，國泰（0293）升12.1%，最新報6.3元。

至於經營郵輪的雲頂香港（0678）飆24%。

濠賭股亦爆升，永利（1128）升10.1%，最新報13.72元，金沙（1928）升7.2%，最新報32.7元，澳博（0880）升10%，最新報9.76元，銀娛（0027）升6.7%，最新報62.8元。

【09:47】恒指升幅收窄至272點

恒指升幅收窄，最新報26288點，升272點，國指最新報10618點，跌14點，恒生科指最新報8052點，跌341點。

滙豐（0005）最新報36.9元，升5.9%；國泰（0293）升13%，最新報6.35元。

【09:29】內地股市走勢各異

內地股市今早走勢各異，上證高開13點，最新報3387點，深成低開19點，最新報14121點，滬深300高開14點，報4995點，創業板最新報2811點，低開2點。

【09:20】舊經濟發動 恒生指數高開457點

恒生指數高開457點，開報26474點。國指高開72點，開報10705點。代表宅經濟的科技股下滑，騰訊（0700）、阿里（9988）、美團（3690）分別跌2.3%、2.3%、3.7%。京東（9618）跌7.5%。

舊經濟發動，招行（3968）升3.4%；恒生（0011）升4.6%；滙豐（0005）急升7%。航空股起飛，國泰（0293）升15%。

【08:44】日股升穿25000點

日股再創逾29年新高，最新報25130點，升290點，澳洲ASX 200指數最新報6392點，升93點，韓國KOSPI指數最新報2452點，升5點。

個股方面，日航升16.5%， 全日空升16%。