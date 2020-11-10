美國大選2020│拜登成立過渡網站　公佈重要經濟復甦政策

據悉，美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在美國時間周日（8日）成立過渡網站。網站名稱含義為「重建更美好未來」（buildbackbetter），與拜登的選舉口號相一致。

內媒昨日報道，網站公佈，拜登正建立團隊於第一時間處理四大問題：新冠肺炎疫情防控、經濟復甦、種族平等以及氣候變化。

該站指出，除了必須先解決新冠肺炎疫情帶來的公共衛生危機之外，在經濟復甦方面，拜登團隊提出將重建美國中產階級工薪家庭，「讓每個美國人在工作中享有公平回報」。拜登計劃通過實施大規模的投資計劃為美國創造數百萬計的新工作機會。

美國製造業指數升過榮枯線，標誌着美國經濟好轉。（Reuters）

據網站透露，拜登將針對美國工薪家庭實施進一步的經濟復甦計劃，重點包括四大方向：

一、將製造業關鍵供應鏈遷回美國。拜登計劃未來在美國建立強大的製造業基礎和以小企業為主導的供應鏈。

二、將投資建設現代化的公共基礎設施以及清潔能源系統。拜登的基建計劃包括公路、橋樑、能源網絡、學校以及寬帶網絡，並且制定應對氣候危機的清潔能源經濟計劃。

三、將擴大美國的護理和教育就業人群。拜登計劃提高兒童以及老年人看護人員的工資與福利。