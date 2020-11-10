逾3600億元阿里股份轉倉香港　軟銀疑部署沽貨？

上周螞蟻集團（6688）宣布暫緩上市，一度令阿里巴巴（9988）股價急瀉。而最近有分析估計，螞蟻若重新上市，估值或要削減一半，勢對阿里的財務表現有重大打擊。

恰巧地，當螞蟻上市觸礁之後，上周有超級大戶將價值近3,700億元的阿里美國存託憑證（ADR）股份，轉倉至本港的託管商香港花旗銀行。

阿里巴巴（9988）上周有逾12億股由美國轉倉至香港，涉及超過3,600億元。（資料圖片）

託管商花旗持股佔比急增

根據聯交所中央結算系統顯示，上周三（4日），於中央結算系統的阿里巴巴持股量為49.9億股，佔已發行股份的23.06%，其中花旗銀行持有16.38億股，佔比為7.56%。

而上周四（5日）於中央結算系統的阿里巴巴持股，已經增至62.5億股，佔已發行股份的28.89%；當中花旗持股增至28.98億股，佔比為13.38%，可見大部分轉倉股份幾乎與花旗銀行有關。

日本軟銀集團（Softbank）為阿里最大單一股東，是次轉倉活動極有可能牽涉軟銀集團。（資料圖片）

軟銀疑搬貨赴港待沽

值得注意的是，是次大手轉倉涉及的股份數目，佔已發行股本5%以上。根據阿里的年報顯示，公司唯一持有超過5%的單一股東為日本軟銀集團（Softbank），持有阿里24.9%的股權，涉及53.9億股。故此，若要由單一股東進行有關轉倉，不排除今次轉倉與軟銀集團相關。

事實上，軟銀今年已大舉減持阿里巴巴股票，軟銀在昨日發布的中期業績顯示，純利按年上升3.5倍，當中涉及出售部分阿里巴巴股權完成資產套現。而是次超級大戶轉倉香港，花旗銀行的持股比例已經由11月5日的13.38%，減至13%，反映大戶轉倉傾向在港沽貨，數日內出貨8,225萬股，料涉資約230億元。