疫苗登場有望　投資者即換馬至舊經濟股　專家教點執倉｜投資理財

一場新冠肺炎疫情大流行，讓人與人之間的面對面接觸變得不可行，頓時間，投資者將焦點進一步聚焦於科技股。只要是涉及遙距經濟的題材，投資者乖乖將資金奉上，科技股股價當然水漲船高。有ATMX之稱的騰訊（0700）﹑阿里（9988）﹑小米（1810）及美團（3690）年內屢次破頂，若早已將資金放入其中，肯定錄得豐厚回報。可是科技股的強勢，或會戛然而止，與具效力的疫苗有望在短期內面世，不無關係。在人與人之間的互動，有機會回復以往的面對面形式，投資者隨即將資金換馬至舊經濟股，在周二（10日）股價錄得逾5%者，比比皆是，其中國泰航空（0293）股價爆升逾一成。

既然舊經濟股完勝新經濟股，投資者的倉位不能不作出調整。那麼在芸芸舊經濟股中，那些股份應是倉內的「壓艙石」？專家指出可以將3分1資金放入長實集團（1113）﹑中國人壽（2628）及已在周一（9日）公布中期業績的領展房產基金（0823）。同時亦提醒投資者，保留3分1資金，待美股出現大幅回落時入市撈底。撈底對象為舜宇光學（2382）及內銀股。

今日舊經濟股表現完勝新經濟股，其中國泰更勁升14%。

騰訊美團等科技股連番破頂

科技股在周二出現明顯沽壓。可是在當日前，若投資者將資金押注於科技股，肯定是賺得盤滿缽滿的最佳投資策略。採用市盈率作為衡量是否入市？肯定會被視為老派投資者，跟不上潮流。當時投資者眼中只有市夢率。不過具效力的疫苗在短期內推出消息一出現，投資者的投資態度即時變臉，舊經濟股再度納入投資者視線之內。

那麼投資者是否要將手上的科技股﹑醫藥股等歸屬於新經濟範疇的股份沽出。人稱郭Sir的香港股票分析師協會副主席郭思治認為，投資者可以將手上持有的新經濟股，先行沽出3分1或一半；又坦言騰訊升幅實在過急，阿里則在螞蟻暫緩上市，已失去炒作藉口。

好一段時間，騰訊等新經濟股上揚，成為大市攀升的動力。相關股份遭到投資者沽貨，會否拖累恒指整體表現？郭Sir解釋，無疑騰訊是恒指內的重磅股，連同小米等，在大市佔比達17.5%。可是滙豐（0005）﹑友邦（1299）﹑建行（0939）及國壽等舊經濟股佔比更大，相信當舊經濟股上揚，會引發恒指另一波升浪，惟上升速度將不如以往由新經濟股領軍時快。

郭Sir持舊經濟股作中線投資

郭Sir亦點評多隻舊經濟股，認為金融股最壞時間已過，更在低位時買入滙豐，因預期該行會恢復派息，明年派息金額介乎1.5至2元，按現價息率約4厘。他又透露亦有投資東航（0670），認為當疫苗推出後，旅客需求增加有助改善生意。

至於友邦則有待內地旅客重臨香港，內地旅客來港會對周大福（1929）等從事奢侈品行業的公司較有利。提及濠賭股時，他指出待日後疫苗推出，旅客前往賭場信心較強；並表示銀娛（0027）為首選，若要留意落後股則可考慮澳博（0880）。

不過郭Sir提醒投資者，明言投資舊經濟股不可以持有投機心態，要採取中線投資策略，並分階段作投資。

張智威指出，由李澤鉅主理的長實是可以留意。（資料圖片）

張智威﹕投資組合需要平衡

信誠證券聯席董事張智威則認為，在資產組合上要多作平衡，而非大幅減持新經濟股。他建議投資者可以將資產組合中的3分1資金，投放在科指股指數交易所買賣基金（ETF），如華夏恒生科技ETF（3088）。

另將3分1資金投放在領展﹑國壽及長實，餘下3分1資金暫以現金方式持有，待美國股市出現大跌市時，才可以撈入舜宇及中行（3988）等內銀股。