內地發平台經濟反壟斷指南　交銀國際續予行業領先評級｜大行報告

中國國家市場監管總局於日前發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，指出平台經濟經營者與交易相對人達成排他性協議，可能構成《反壟斷法》第十四條規定的其他壟斷協議。消息累及一眾科技股於周二（10日）表現。大行相繼發表報告，其中交銀國際指出，當局對平台經濟壟斷協議﹑濫用市場支配地位等提出監管方法。不過該行會持續關注，暫維持行業「領先」評級。

交銀國際指出，從商品成交額（GMV）角度，阿里（9988）在電商市場佔有率逾60%，美團（3690）在外賣行業市場佔有率亦超過60%。雖然在用戶數目上，阿里與拚多多相近，但是阿里用戶活躍度較高，又指出京東（9618）人均使用時數最長。

美團用戶活躍度與阿里旗下的餓了麼差異，較GMV差異為小。

報告指出各平台從業務創新﹑技術進步上仍然會給予較大投入，並通過規模化效應降低成本，提升利潤。阿里在平台業務成熟同時，加大對新業務的投入，利潤率卻呈現下降，各生活服務平台在就業上亦作出較大貢獻。

信證維持予騰訊650元目標價

中信証券指出，上述文年對騰訊的整體影響有限，公司基本面情況保持良好，遊戲﹑廣告﹑金融等業務有望維持穩健發展，持續看好公司未來發展。中信維持予騰訊650元目標價，評級為「買入」。

報告指出，若微信開放讓抖音分享，抖音的短片或將提升微信平台內容豐富度，拉動微信使用時長提升。從阿里公司策略來看，開放淘寶分享封禁後，微信作為流量入口，料會分流淘寶平台流量，阿里接入微信小程序電商體系，或帶動騰訊交易生態發展。該行預料，微信分享封禁開放後，或將進一步拉動微估平台的活躍程度，負面影響有限。