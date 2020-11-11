李小加談退任後去向　稱對金融仍有激情　暗示不會參與特首跑馬仔

李小加原定2021年約滿離任港交所（0388）行政總裁（CEO）一職，因早前突然宣布將於今年12月31日提早離開，令外界揣測，此舉是否為競選下一屆特首鋪路。

李小加今日﹙11日﹚出席港交所第三季媒體電話會議表示，對於有傳他參選特首一事，自己之前已經回應過，今次沒有新回應，並指未有時間想未來去向，因現時仍百分百投入於港交所工作。不過，他指自己對金融工作仍十分有激情，將不會離開行業，透露未來仍會從事金融工作，並再次強調，「我是香港人，香港是我家，我會留在這兒！」同時，他對未來出任代理行政總裁的戴志堅有很高評價，相信戴會繼續帶領港交所進行改革。戴志堅現為港交所聯席總裁及首席營運總監。

今年5月的媒體電話會議上，李小加被問及離任港交所後會否考慮參選2022年特首時，僅笑稱︰「你們覺得我的心臟很強大吧！」

據《行政長官選舉條例》，特首候選人須在特首職位出缺之日前在香港通常居住連續不少於20年。李小加2010年起出任港交所行政總裁，之前長期於外地工作，是否能符合有關規定，屬未知之數。不過外界估計，就算李小加不能參選特首，以他的名氣和資歷，也有機會於官場繼續發展，特別是財金系統方面。