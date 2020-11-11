周小川：互聯網科技巨頭掌控數據與市場　形成壟斷抑制競爭

中國人民銀行前行長周小川表示，中國互聯網科技巨頭掌控大量數據和市場份額，形成壟斷抑制公平競爭，科技創新在催生巨大動能的同時，也給社會和全球治理帶來巨大挑戰。

曾任中國央行行長的周小川卸任後並沒有馬上淡出公眾視野，公開發言或多或少代表了官方的聲音。（視覺中國）

據《第一財經》日報道，11月10日，在博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇首屆大會上，周小川表示，當前，科技創新在催生巨大動能的同時，也給社會治理和全球治理帶來巨大挑戰。

除了科技巨頭壟斷市場的挑戰外，他認為，發展中國家數字基礎設施投入不足，全球數字鴻溝進一步拉大，減貧和發展仍然任重道遠。其次，人工智能顛覆傳統產業，基因編輯技術進入實際應用，引發結構性失業和社會倫理等問題。第三，互聯網科技巨頭掌控大量數據和市場份額，形成壟斷抑制公平競爭。

就在11月10日，中國市場監管總局發佈關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，當局稱該文件是為預防和制止平台經濟領域壟斷行為，引導平台經濟領域經營者依法合規經營。此舉導致阿里巴巴、京東等科技巨頭的股價大跌。

對於中國監管當局的做法，摩根士丹利（Morgan Stanley）認為，《反壟斷指南》對平台經濟從不公平價格行為、低於成本銷售、限定或拒絕交易等進行壟斷行為定義。當局試圖量化市場主要定位，並將反壟斷審查範圍進一步延伸至VIE結構公司。

這對大部分互聯網科技企業而言都是負面的，尤其是涉及電商及外賣領域，料對阿里巴巴 、美團 、京東、拼多多受影響最大，對騰訊業務影響有限。