恒指季檢　麥嘉嘉：美團染藍機會高　三份一資金押注傳統經濟股

恒生指數將於明日（13日）公布季檢結果，上次大熱倒灶的美團（3690），市場繼續憧憬會「染藍」；另外安踏體育（02020）、百威亞太（01876）、中芯國際（00981）及比亞迪（1211），市場均認為有機會成「黑馬」。

美團於今年8月，僅獲納入國指，令市場感到意外。今次會否順利「染藍」，還是再次大熱倒灶？今日（12日），《香港01》將與申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉，分析邊隻股份呼聲最高。

麥嘉嘉認為，美團（3690）今次被納入恒指成份股的機會很高，又指今日美團股價升幅大幅跑贏其他科技股，反映市場也憧憬美團「染藍」，又提到若然美團成功晉身藍籌，不少基金都會買貨，有利推升中長線的股價，又認為最近美團股價近日跟隨科技板塊回調，現時股價已有一定值博空間，短線上望300元。她又認為現時恒指的傳統經濟股份的佔比仍然很多，預期未來會有更多新經濟類的股份納入恒指成份股。

最近新、舊經濟股出現輪動，她認為資金輪動的情況會持續，由於市場憧憬疫苗成功研發，新經濟股的資金會流向「疫情受累股」如傳統銀行股、地產股、石油股及航空股等，她提到，雖然目前階段仍然未能廣泛使用相關疫苗，但「股票市場永遠行先一步」，預料這類股份的回升動力會持續到2021年的首季。她建議投資者可以動用三份一的資金，押注在這類傳統經濟股份作中長線部署。

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