致同籲多披露業務持續方案ESG報告　「公私」手機防網絡安全問題

致同（香港）會計師事務所發表《香港企業管治調查報告2020》，致同（香港）會計師事務所副管理合夥人夏其才稱，他們十分鼓勵上市企業披露更多業務持續計劃，以及ESG的內容，讓投資者及市場更加了解公司狀況。

報告提到，在疫情之下，95%恒生綜合指數成分股公司有提及2019新冠疫情帶來的影響，當中54%公司有提出針對疫情的緩解措施，包括實施防疫措施、響應政府政策、改變投資及財務決定、提供客戶支援服務、監控風險及探討潛在商機。

僅31%恒生綜合指數的公司表示已建立業務持續方案。（路透社）

多披露業務持續方案、ESG 利多於弊

夏其才指，雖然大多數恒生綜合指數成分股公司概述了2019新冠疫情的影響，但僅31%公司在年度報告中表示公司已建立業務持續方案。他指出，能源公司在這方面披露較多內容，而金融及資訊科技亦有較多披露，惟綜合型企業只有11%公司披露業務持續方案。他建議上市公司全面披露業務持續方案，增加大家對該上市公司的信心。

另外，他亦建議上市公司多加披露ESG的內容。雖然ESG披露會增加企業成本，但他認為愈多披露是更有得益，因為不少資產管理基金或家族辦公室都有專門投資ESG的基金，故此披露更多有關ESG的內容可吸引更多基金投資，相信是「利多於弊」。

夏其才表示，分開公、私用的手提電話，可避免私人電話將影響了公司的資料安全。（資料圖片）

「公私」手機分開 防洩露公司資料

隨著疫情令在家工作的潮流興起，從而引伸至網絡安全問題。夏其才表示，調查發現54%恒生綜合指數的公司表示會加強網絡安全技術，比例較去年大幅增加。他舉例指，現時上班族都會分開公、私用的手提電話，可避免私人電話將影響了公司的資料安全。他又建議公司聘請專業人士檢測網絡安全，發現問題後立即補救。