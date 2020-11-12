李小加於網誌　將港交所未來三大改革曝光！

李小加今日在港交所（0388）網誌以「播下美好的種子」為題，交代港交所早前曾提及的改革的最新情況。其中，包括縮短新股「T+5」結算周期、企業版同權不同權，及拓闊滬深港通至第二上市港股及未有生物的生物科技公司。

新股「T+5」結算週期太長，未來會縮短。（資料圖片）

現時香港新股交易日距離定價日通常達5天，他指不少國際市場都做到「T+1」，在市況波動時，長結算周期會令新股價格反應滯後，影響市場效率。故此，港交所未來會做到完全無紙化、減少新股申購預繳凍結資金，以縮短結算周期。同時，大幅減少新股申購凍結資金，可消除目前新股發行對香港銀行市場流動性帶來的不必要波動。

早前引起討論的企業版同股不同權，則未能於短期內推出。他指出愈來愈多新經濟公司採用同股不同權，當中不少是法團不同投票權架構。雖然市場普遍支持容許法團享有不同投票權，但尚未就如何執行達成共識。港交所為了讓符合條件的中概股來香港第二上市，未來仍會諮詢。

港交所有望未來推出MSCI中國A股指數期貨。（視覺中國）

滬深港通未來亦會拓闊至第二上市港股，以及未有收入的生物科技公司。同時，港交所去年3月獲得了MSCI的授權，有望未來推出MSCI中國A股指數期貨。

最後，李小加以中美關係仍未明朗，港交所應居安思危來作結。