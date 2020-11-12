習近平點名高度重視浦東開發　上海概念股有待炒作？專家和你選股

國家主席習近平在在浦東開發開放30周年慶祝大會發言，提到黨中央對浦東開發開放高度重視、寄予厚望，強調以上海浦東開發開放為龍頭，進一步開放長江沿岸城市，盡快把上海建成國際經濟、金融、貿易中心之一。

習近平點名聚焦三大產業，加快在集成電路、生物醫藥、人工智能等領域打造世界級產業集群。

習近平更指出，中央政府要深化科技創新體制改革，發揮企業在技術創新中的主體作用，與長三角地區產業集群加強分工協作，突破一批核心部件、推出一批高端產品、形成一批中國標準。

國家主席習近平在在浦東開發開放30周年慶祝大會發言。（新華社）

溫傑：行業龍頭率先受惠

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，國家主席習近平點名聚焦集成電路、生物醫藥、人工智能的產業，即晶片股、5G股，甚至是電動汽車股的龍頭企業都可受惠。他認為中芯國際（0981）、中興通訊（0763）、比亞迪（1211）均可受惠。

至於生物製藥方面，溫傑認為行業比較分散，各間生物製藥公司均集中研發不同種類的藥物，難以特別炒起個別藥股。

習近平明言，黨中央繼續對浦東開發開放提出明確要求，把一系列國家戰略任務放在浦東，推動浦東開發開放不斷展現新氣象。

第一上海首席策略師葉尚志稱，浦東開發開放的政策或不及早前習近平主席南巡深圳帶來的影響，「可能炒得無咁明顯」。他認為，深圳與上海分工鮮明，深圳集中科技、上海集中金融，相信浦東開發開放或有助券商股造好。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，習近平主席重點提到浦東開發開放，相信上海概念股有望造好。（資料圖片）

溫傑估計，是次習近平主席重點提到浦東開發開放，相信上海概念股有望造好。他舉例指，上海實業（0363）、世茂地產（0813）、上海醫藥（2607）、復星國際（0656）可受惠國策推動，當中上海的地產股尤其受惠。

藥監局徵求意見監管網絡銷售

藥監局徵求意見：網路銷售範圍—疫苗、血液製品、麻醉藥品、精神藥品、醫療用毒性藥品、放射性藥品、藥品類易制毒化學品等國家實行特殊管理的藥品，不得通過網路銷售。

國家藥監局發表《藥品網絡銷售監督管理辦法（徵求意見稿）》，計劃監管網絡銷售藥物。（資料圖片）

至於今日國家藥監局發表《藥品網絡銷售監督管理辦法（徵求意見稿）》，估計將對網絡銷售藥物有所管制。溫傑認為，阿里健康（0241）、平保好醫生（1833）首當其衝，不過《徵求意見稿》仍要一段時間才有結論，他相信即使相關股份短期受困擾，但若大幅低開或有撈底機會。

葉尚志則指出，網絡銷售藥物一直等候進一步的規管，目前藥監局發出徵求意見稿，且看會對成藥或配方藥有多大管制。他提到，阿里健康、平保好醫生這些企業本來有計劃接觸更多配方藥物發展，相信或受限制。