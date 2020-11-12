拼多多盤前暴漲近25％　Q3營收增長89％　首次實現盈利

在第三季度，中國企業拼多多APP的平均月活用戶數已達6.434億，單季度增長了7,460萬元人民幣。較去年同期增長50%。

拼多多股價12日盤前暴漲近25%，此前發佈的財報顯示，拼多多Q3實現營收142.098億元，較去年同期增長89%，超市場預期。同時，拼多多實現上市以來首次季度盈利。

非美國通用會計準則（NON-GAAP）下，拼多多三季度歸屬於普通股股東的淨利潤為4.664億元，對比去年同期為淨虧損16.604億元。

據騰訊網11月12日報道，今年7月1日，拼多多宣佈陳磊接任公司CEO。在新任CEO陳磊的帶領下，三季度成為拼多多上市兩年後的首個盈利季度。

彭博社最新發布的市場預期則顯示，分析師展望拼多多Q3營收122.05億元，調整後淨虧損13.08億元，調整後每股虧損1.14元。

拼多多是中國最新崛起的網上購物平台。（視覺中國）

截至今年9月底，平台年活躍買家數達7.313億。相較於2019年同期的5.363億，按年增長36%，一年增長了1.95億。其中，在第三季度單季增長4,810萬。

在第三季度，拼多多APP的平均月活用戶數已達6.434億，單季度增長了7,460萬。較去年同期增長50%。

第三季度拼多多APP的用戶總時長達到5,310億分鐘，較去年同比增長101%。在第三季度，拼多多用戶使用時長已經佔據中國所有電商服務平臺用戶總時長的41%，較二季度的34%大幅提升7個百分點。

截至今年9月底的前12個月平臺交易額（GMV）達14,576億元，按年增長73%。拼多多的年度活躍買家數已達7.313億，按年增長36%；單個用戶的年平均消費額進一步增長至1,993元，按年增長27%。