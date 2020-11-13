馮氏集團馮國綸：疫情使供需不穩 　企業應建立多元化供應鏈

馮氏集團副主席馮國綸出席由溢達集團舉辦的「十如對話」論壇時表示， 新冠肺炎疫情及中美經貿摩擦，改變了環球供應鍊。在疫情初期，因中國大部分工廠關閉停產，導致供應不穩，幸好隨著當地疫情緩和，已經較少供應緊張情況，亞洲更有90%的供應已經回復至疫情前。可是，因歐美等地仍在爆發新一波疫情，令需求不穩。

馮氏集團業務網絡分佈在全球50個國家，業務涵蓋整個全球消費品市場的全球供應鏈管理，包括貿易、物流、分銷和零售。馮國綸說無論在任何經濟環境下，企業也不應單靠一個供應源，應該要令供應鍊更多元化及有彈性，即使這未必最能符合成本效益，但卻能讓企業應對經濟前景不明朗的情況。

馮國綸（左下）指，因公司員工要不時出差，他們早已可以遙距存取公司文件，故疫情未有對工作上有太大影響。（視像會議截圖）

馮氏集團旗下利豐在今年5月底成功私有化。馮國綸坦言企業上市可從資本市場獲得更多資金作業務擴張，但也要做好企業管治（Corporate Governance），把公司政策維持透明，照顧好不同持份者，有較大的外界壓力。隨著經濟環境不斷轉變，公司也要改變經營模式和管治理念，但有時候投資者未必同意公司的經營方式作大調整，故決定私有化公司，但未來有一日可能會再次上市。