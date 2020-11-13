國泰上月日均載客1243人　運力僅為正常水平8.4%

國泰航空（0293）與國泰港龍（以10月21日停止營截止）公佈合併結算的10月份客運量及貨運量。10月份載客合共38,541人次，較去年同月下跌98.6%，收入乘客千米數按年減少98%。乘客運載率下跌59.3 個百分點至18.2%，以可用座位千米數計算的運力則下跌 91.6%。

今年首十個月，載運乘客人次較去年同期下跌84.6%，運力下跌76.5%,，而收入乘客千米數則下跌82.6%。

兩航空公司在10月運載的貨物及郵件合共114,346公噸，較去年同月下跌 37.6%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少30.2%。

10月22日，巿民到赤鱲角機場跑道尾散心，注視機場內的國泰港龍飛機。國泰航空在21日公布企業重組計劃，涉裁員5,300名香港員工，以及即時停止營運國泰港龍。（余俊亮攝）

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，集團的營運在夏季時已是十分困難，10月份的客運運力更自五月以來首次錄得按月下跌，運力僅為正常水平的 8.4％。他又稱，於整個夏季較依頼的留學生需求，一如所料，由十月初逐漸回落。此外，歐洲多國疫情惡化，導致往來英國及歐洲大陸的航班需求急劇下降。

至於貨運方面，林紹波指出，貨運業務相對表現較佳，與今年整體走勢相若。10月初國慶假期過後，全新電子產品面世，帶動本港及中國內地市場的需求反彈。美洲及歐洲的回程貨運量表現亦按月得到改善。亞洲區內的貨運表現活躍，尤以鮮貨為甚，而汽車零件的需求亦有見回復。

林紹波展望，就往返香港及新加坡的『航空旅遊氣泡』航班將於 11月 22 日啟動，為此感到非常雀躍。但由於香港實施更嚴格隔離措施，11月客運需求持續疲弱，預計復甦之路將會漫長。公司預計，明年上半年的客運運力仍會遠低於去年的 25%，而全年的客運運力將會低於50%。