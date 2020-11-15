積金局黃友嘉﹕滬深交易所納入核准名單　助分散投資風險

香港強積金制度已實施20年，積金局主席黃友嘉於網誌內指出，強積金面向第3個10年，優化強積金可投資資產的選擇，為繼續重點工作，務求與時並進，為成員創優增值。同時因應各地市場發展及經濟情況﹑風險管理及業界意見等因素，持續研究及檢討相關投資規限，包括研究修訂核准證券交易所名單，擴大強積金可投資於房地產信託基金（REITs）的比例及市場數目等。

最新發展為積金局早前已對多個證券交易所進行評核，參照了多項準則及檢視有關交易所的最新發展情況後，決定將上海證券交易所﹑深圳證券交易所﹑印尼證券交易所，以及波蘭華沙證券交易所納入核准證券交易所名單，有關安排已於11月13日刊憲後生效。強積金基金投資於以上市場的資產比例不再受基金淨資產值的10%以上所限制，投資經理可以有更大投資彈性，而計劃成員可享更多化選擇，包括容許更多強積金基金資產投資A股。

續促進退休投資方案研發工作

黃友嘉指出有關安排可以有助分散投資風險，亦可以捕捉不同地區的投資機遇，務求爭取更多佳回報。

他又指出積金局會繼續促進強積金退休投資方案的研發工作，鼓勵業界靈活地在強積金的框架內，研發更多可以幫助打工仔在退休前及退休後兩個階段的投資新方案。

未來，國際局勢及環球經濟充滿不確定性，作為退休養老用的強積金屬長線投資，計劃成員必須保持冷靜，做好風險管理，配合稍後將推出的積金易平台，一站式管理強積金，以及比較基金收費及表現，強積金投資便更有條件達致「穩中求勝」的效果。