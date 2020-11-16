港交所推出FINI框架諮詢文件　包括縮短新股定價周期至「T＋1」

港交所（0388）今日（16日）推出FINI框架諮詢文件，提出簡化首次公開招股（IPO）結算程序的建議，包括將新股由定價到上市所需的時間，大幅縮短八成，由原來的5個營業日，縮短至最短1個營業日。

除上述建議外，港交所亦建議利用智能科技，提高香港首次公開招股程序的效率、減低過程中凍結的資金，同時將程序數碼化。

港交所集團行政總裁李小加稱，FINI將有助於保持香港作爲全球首選新股市場的競爭力和吸引力。（Getty）

港交所建議推出全新的線上服務平台FINI （Fast Interface for New Issuance），就有關端對端首次公開招股結算程序在內的多個步驟，供新股市場參與者、顧問以至監管機構透過這平台進行暢通無阻的數碼化溝通。

港交所集團行政總裁李小加稱，過去十年香港的新股市場一直領跑全球，要在未來十年繼續領跑，港交所必須與時並進，不斷創新和完善市場基建，而這次提出的FINI將有助於保持香港作爲全球首選新股市場的競爭力和吸引力。

港交所指，FINI的推出日期要視乎市場支持和準備情況而定，預期不早於2022年第二季推出。。（路透社）

不早於2022年第二季推出

港交所指，FINI是一個簡單易用的單一平台，可供經紀、股份過戶登記處、保薦人、律師、包銷商及分銷商，在新上市公司「敲鑼」上市交易前，處理啟動招股、認購、定價、配發、付款、監管機構批准及納入股份等所有必要步驟，同時共享資訊、協調相關工作流程。

另外，港交所上市科及香港中央結算和證監會亦會利用FINI監督每隻新股的結算流程，並直接從中確認及批准各所需項目。

港交所指，FINI的推出日期要視乎市場支持和準備情況而定，預期不早於2022年第二季推出。而是次框架諮詢文件提交回應的截止日期為2021年1月15日。