港交所「T+1」改革　李小加：散戶不用付不必要的利息

港交所﹙0388﹚今日宣布就推出FINI平台徵詢市場意見，計劃將新股結算周期由「T+5」大幅減至「T+1」。

港交所集團行政總裁李小加指出，這是大家期待已久的改革，由於舊有的IPO定價程序長達「T+5」甚至更長，市場各持份者包括投資者、券商、發行人等等都面臨很大的風險。他直言，「上市程序二十年不變，今天終於要變」，他更形容水變了、魚換了，最後是要將平台「現代化」。

港交所指，FINI的新股認購機制下，個人投資者向券商認購新股，預留指定額度，當中的所需要資金、利息由券商決定，與現行機制無異。不過，券商日後只需向發行人繳付10%的訂金，減少整個金融系統流動性的負擔（Liquidity burden）。

港交所稱，「T+1」上市程序可以比目前縮減七成至八成時間。（港交所文件）

李小加：銀行券商大戶不會非得要賺這些小錢

由於「T+5」縮短至「T+1」的孖展利息將會減少，變相券商的孖展收入或有所減少。李小加坦言，本來現行的凍資模式有一大筆錢是沒有實際用途，不是所有錢都要交上去，「小投資者沒有必要付那麼多利息…銀行券商大戶不會非得要賺這些小錢」，所以有需要改掉。

對於為何這個縮短至「T+1」的市場諮詢不能早一點開始，李小加為此解話，提出三方面的考慮，其一是因為這次IPO的改革牽涉者眾，關乎市場每一個參與者，亦要時間讓市場理解為何有需要改革；其二是改革過程需要監管者理解風險；其三是過程中需要技術開發，由於5年前的技術尚未完整，而目前各方面的解決方法已經很多，港交所已有足夠條件去推動改革。

港交所集團行政總裁李小加形容FINI平台「重要事情必須快做，但做起來要做好、做穩」。（資料圖片）

FINI平台改善偵測重複認購新股問題

被問到FINI平台可否解決投資者在不同券商多重認購新股的問題，港交所上市主管陳翊庭稱，FINI平台可以統一收集認購新股投資者的身份證明，更準確地知道投資者有沒有重複申請，相信FINI開始運行後，能夠偵測重複申請的情況會有改善。

李小加作總結時表示，這個改革過程一定會成功，如果市場及早預備好，並希望更早迎來新機制，不排除港交所有可能提前至明年推出FINI，不過他強調雖然推行新機制是刻不容緩，但市場亦要保持耐心，「重要事情必須快做，但做起來要做好、做穩」。