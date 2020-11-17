花旗：疫苗及美聯儲寬鬆政策　明年美元或大跌20%

花旗銀行（Citibank）11月16日表示，抗擊新冠肺炎疫情的疫苗廣泛發放以及貨幣政策的持續寬鬆，可能導致美元2021年最多貶值20%。

據《FX168財經報社》昨日（16日）報道，花旗銀行看淡美元的觀點基於押注美聯儲（Fed）將繼續保持寬鬆政策，即使通脹預期隨經濟復甦而上升，從而使美國收益率曲線趨陡。

花旗銀行分析師認為，美聯儲將繼續保持鴿派立場，但世界其他地區可能會以更快的速度增長，並且投資者將撤出美國資產並轉化為國際資產。該行在談到標普500指數時表示：「這對外匯交易非常重要，因為當投資者開始轉入價值股時，鑑於標普500和美元的估值都比世界其他地區都高，他們將越來越多地轉出美國。」

新冠疫苗成功研發，改變投資者情緒，將影響資本市場走勢。（路透社）

花旗銀行的分析師們表示，「如果美國收益率曲線因通脹預期上升而變陡，這將激勵投資者對沖外匯敞口。在這種情況下，美元的跌勢有可能提前發生，美元將可能於2021年盤旋下跌至20%。」

此外，據《騰訊財經》報道，高盛集團（Goldman Sachs）的全球外匯和新興市場策略聯席主管扎克·潘德爾（Zach Pandl）表示，基於多個原因，美元目前被高估了10%至15%。潘德爾表示，美國實際利率持續保持深度負值的環境，以及全球經濟從新冠肺炎衰退中持續大幅復甦，是「美元整體走軟的標準配方」。

潘德爾又指出：「我們目前的預測是，從2020年的峰值到2023年底，實際貿易加權美元將會貶值約15%，但肯定有可能出現更大幅度的貶值。」另外，其他影響美元疲軟時間的因素包括新冠肺炎大流行的進程、疫苗開發等，但他指出這些因素不會影響中期美元前景。