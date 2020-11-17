科技股全紅京東瀉逾7%　恒指全日升33點　新iBond揚2.75%

疫苗研發再傳好消息，美國藥廠Moderna稱疫苗效用率達94.5%，帶動美股三大指數高收，道指及標指創收市新高，當中道指升470點，收報29950點；標指升41點，收市報3626點。納指升94點，收市報11924點。

【16:20】恒指全日升33點 阿里失守250元

恒指全日收市報26415點，升33點或0.13%；國指跌28點，收報10550點，或跌0.27%；恒生科指報7933點，跌142點或1.77%。全日成交額1,436億。

疫苗利好消息，資金又再流入舊經濟。友邦（1299）全日收報89.2元或揚2%；中國平安（2318）全日升1.3%，收報87.9元；滙控（0005）收報39.25元，或升1.16%；東亞（0023）創30新天，高見15.92元，全日升2.7%，收報15.84元。

相反，新經濟科技股表現疲弱，京東（9618）昨業績公佈後股價全日挫7.12%，收報341.8元；阿里（9988）跌1.7%，收報249.8元；小米（1810）跌4.4%，收報24.1元；騰訊（0700）收報581.5元，挫2.6%；染藍美團（3690）跌挫近半成，收報303元。

汽車股吉利汽車（0175）全日收報21.1元或揚1.2%；比亞迪股份（1211）跌逾半成，收報170.3元。

內需股農夫山泉（9633）創新高見44.7元，全日大升7.3%，收報44.2元。

至於新一批iBond（4239）今日收市報102.75元，升2.75%，以每手100個單位計算，不計手續費賺275元。

【15:28】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報3339點，跌7點，深成收市報13732點，跌118點，滬深300收市報4894點，跌9點，創業板收市報2658點，跌54點。

【14:35】日股企穩26000點

亞太區股市普遍上揚，日股升107點，收市報26014點，澳洲ASX 200指數收市報6498點，升13點，台灣加權指數收市報13583點，升41點，韓國KOSPI指數收市報2539點，跌3點。

【14:13】科技股跌勢未止

科技股在午後沽壓並未輕，其中美團（3690）跌7.2%，最新報295.6元，京東（9618）跌7.1%，最新報341.8元，阿里（9988）跌1.5%，最新報250.2元，騰訊（0700）跌2%，最新報585元。

【12:18】恒指半日升28點

恒指中午收市報26410點，升28點，國指跌4點，報10574點，恒生科指報7889點，跌185點。

科技股表現疲弱，阿里（9988）跌0.6%，中午收市報252.6元，小米（1810）跌5.2%，報23.9元，騰訊（0700）報586元，跌1.8%，美團（3690）跌3.4%，報307.6元。

銀行股方面，滙豐（0005）中午收市報39.05元，升0.6%，東亞（0023）報15.64元，升1.4%。

濠賭股方面，金沙（1928）最新報33.55元，跌1.3%，永利（1128）無升跌。

【11:12】科技股捱沽 科指跌近200點

恒生科指跌勢加劇，最新報7881點，跌194點。其中昨晚已公布第3季業績的京東（9618）表現疲弱，最新報341.8元，跌7.1%，阿里（9988）跌0.9%，最新報251.8元，美團（3690）跌4%，最新報305.6元，騰訊（0700）跌1.6%，最新報587.5元，小米（1810）跌4.8%，最新報24元。

恒指今早亦曾倒跌，最新報26387點，跌5點

【09:37】亞股早段上揚 日股直逼26000點

亞太區股市普遍上揚，日後升71點，報25978點，澳洲ASX 200指數最新報6515點，升30點，台灣加權指數最新報13665點，升113點，韓國KOSPI指數最新報2552點，升9點。

【09:34】內地股市開市走勢個別

內地股市走勢個別，上證最新報3347點，平開，深成最新報13843點，低開7點，滬深300最新報4903點，低開1點，創業板最新報2715點，高開2點。

【09:20】恒生指數高開133點

恒生指數高開133點，開報26515點。國指升19點，開報10597點。騰訊（0700）跌0.2%，阿里（9988）升0.4%，美團（3690）跌1.1%。京東（9618）上季月活躍用戶按季增速放緩，績後大跌7.9%，開報339元。

金融股有升有跌，建行（0939）跌0.3%，平保（2318）升1.3%，滙控（0005）升1.2%。