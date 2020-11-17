新債王再發警吿﹕美股被高估　美元明年底將大跌

在美國藥企輝瑞和Moderna針對新冠肺炎推出的疫苗消息，令美股持續上漲之際，有「新債王」之稱的雙線資本首席執行官（CEO）傑弗裏·岡拉克（Jeffrey Gundlach）再次警吿，美國股市「真的被高估了」，並預計美元可能會在2021年末到2022年出現「大幅」下跌。

據《新浪財經》報道，岡拉克表示，與其他國家的股市相比，美國股市的表現堪稱「瘋狂」：過去5年標普500指數累計上漲近75%，而同期法國CAC40指數和日經225指數上漲約11%，英國服飾100指數僅上漲了不到2%。

美股與美國經濟基本面脱鈎，引發市場普遍擔憂。（新華社）

儘管股市大幅上漲，但岡拉克指出，美國在國內生產總值（GDP）增長方面一直落後，而這一現象將持續。他預計，2021年美國GDP將增長3.7%，而全球經濟將增長5.2%。並認為，與此同時，標普500成份股公司的平均市盈率已超過30倍，創全球金融危機以來新高，甚至超過1929年「大蕭條」之前的水平。

更令人擔憂的是，如果沒有微軟和包括臉書（Facebook）、蘋果、亞馬遜、奈飛（Netflix）和谷歌母公司Alphabet的「FAANG」股票，標普500指數過去兩年將基本持平，使得該指數極易受到這6隻股票中任何一隻的股價變動的影響。

此外，在3月份美國政府的2.1萬億美元刺激計劃後，美國股市出現了「散戶交易狂熱」。零售平台交易量和賬戶註冊數量增加，期權市場投機交易的數量創下了新紀錄，這一切對股市基本面來說都是可怕迹象。

岡拉克表示，在本已沉重的債務負擔之上，美國在疫情大流行期間大規模的政府支出將導致「美元價值的大幅下降」。