積金局放寬強積金投資A股比例　駿隆料助市場多元化提升回報

積金局上周將上海證券交易所、深圳證券交易所、印尼證券交易所，以及波蘭華沙證券交易所納入核准證券交易所名單，此安排政府已於上周五（13日）刊憲後生效。

強積金基金投資於以上市場的資產比例不再受基金淨資產值的10%上限所限制，駿隆集團常務董事陳銳隆就此表示，相信相關放寬可助分散投資風險及提升更佳回報。

陳銳隆指出，強積金和股票投資不同，強積金成員並非能直接控制個人資產投資於特定股票的比例，成員需把資產投資於強積金成份基金，而資產比例由基金投資經理按投資理念決定。

目前，強積金投資於A股的主要是23項大中華股票基金，總資產規模約為750億元。以放寬前的10%的投資限制估算，投資A股規模最多為75億元。隨著相關限制放寬，預期大中華股票基金會加大投資 A 股的比例有機會由目前的1.12%上升至150億元，但大幅上升的機會不大。因目前並無單一投資A股的股票基金，除非規管機構能於短期內批核相類成份基金。

他亦指出，今年台灣股市及A股造好，大中華股票基金跑贏其他股票基金。年初至今平均回報達11.7%。相對全球情況，內地疫情受控，以及剛過去的「雙11」也助預期內地經濟將平穩增長，因此有利A股造好。

隨著強積金投資A股比例放，基金經理把握機會為成員作更多元化投資，獲取更佳回報，相信強積金成員會歡迎政府放寬相關投資限制措施。