強積金買A股｜專家撐拆牆鬆綁　看好亞洲市場　A股這版塊料跑出

強積金﹙MPF﹚投資內地A股的10%「緊箍咒」快將解除！政府近日表示，積金局會將上交所及深交所納入該局「核准證券交易所」，意味今後MPF投資於A股相關的投資以及其他證券累算可增至基金淨資產值的10%以上。

A股近年積極國際化，去年MSCI率先擴容A股，A股納入因子由5%逐步增加至20%，外資如大軍壓境，單是最後一次「擴容」（由15%增至20%），市場料已吸金400億美元。今年以來，A股飆升一成，遠勝港股跌8%，此刻迎來政府允許強積金加倉A股的消息，打工仔又該如何部署，早著先機？

A股近年積極國際化，去年MSCI率先擴容A股。（視覺中國）

MPF投資A股佔比極低

強積金制度今年將踏入20周年，截至今年8月，總資產已突破1萬億元，投資地區廣泛，包括中港台、北美、歐洲、日本及新興市場等。此前雖然強積金都有投資於A股，但比重不高，至9月底A股佔強積金總資產1.12%，約110多億港元。截至今年3月，港股及北美地區股票分別是34%及10%，故A股佔比仍是「小巫見大巫」。

A股與港股交易不盡相同。

事實上，現時「掛名」投資大中華的MPF基金均沒有太多A股成份，許多是買入在香港上市的中資股，又或台股，如宏利中華威力基金，主要投資內地、香港及台灣，但十大持股中的中國公司均在香港上市，如騰訊（0700）、建行（0939）、中移動（0941）、阿里巴巴（9988）等。滙豐中國股票基金十大持股中，持股最多依次是騰訊、美團點評（3690）及平保（2318），只有第十大持股是A股，貴州茅台，佔比2.6%。

A股年內表現 遠勝港股

今年A股表現跑贏港股，年初至今恒生指數累跌近6%。反而內地疫情最先受控，經濟活動最先復甦，令資金持續流入A股。上證綜合指數由年初約3000點水平，升至近日3400點水平，升幅達一成；深證成指年初至今更大升三成。外資投資指標之一的MSCI中國指數及MSCI中國A股指數，年初至今亦升逾兩成半。

上證指數估值仍算便宜。

上證指數主要以金融地產為主，深證成指則以科網為主，其次為醫藥衛生及可選消費。據彭博顯示，恒指預測市盈率9.98倍、上證指數及深證成指則為11.26倍及18.31倍；道指則是17.1倍。相比之下，上證指數估值仍較便宜，料會吸引資金繼續追捧。

上證指數十大權重股。

除了因估值便宜，MSCI（明晟）2019年逐步增加中國A股在MSCI系列指數中的權重，亦是推高A股的一大因素。MSCI由2019年2月的5％逐步增加至11月的20％，並同時納入包含創業板在內的中型股。A股在MSCI指數權重不斷提高，反映被動基金持續買入，其中上證指數可謂直接受惠。中金公司預測，MSCI最後一次指數「擴容」，為A股帶來350億美元至400億美元資金流入。

分析認為，隨著外資持續流入，未來10年，中國市場將吸引大量外資流入，A股中的外資佔比將獲得大幅提升。強積金推出至今20年，資產規模已升破萬億水平，雖然暫未知多少資金會選擇買入A股，面對外資「偷步」一年追入，打工仔供款此刻「北上」，又是否明智？

雷志海看好內需股，尤其是汽車相關行業。（胡學能攝）

業界投資組合短期難大改

永明資產管理首席投資策略師雷志海表示，今次政府允許強積金可加倉買A股，對於基金經理來說是好事，因基金經理是要尋找好的投資機會，有任何投資限制的話，都會令基金經理「綁住手腳」做事。不過，他指今次放寬投資A股佔比，基金未必會於短期內對投資組合作大改動，「每個基金都會有自己內部的投資指引（Investment guideline），不會隨著放寬監管而立即改變。」

內地早前公佈的五年規劃，強調要扶持內需，他認為這個政策對A股有正面影響。皆因不少與內需相關的公司都是在內地上市。其中，他看好汽車相關行業，因現時內地人均收入持續上升，對私家車需求亦隨之上升。加上，現時內地生產汽車技術得以改善，令汽車二手市場發展亦逐漸蓬勃，故有利汽車零部件公司、汽車維修服務等。

強積金以港元結算，但人民幣尚未國際化，進出兌換都有限制。（視覺中國）

雷志海︰看好整個亞洲市場

雷志海不排除在中長線未來會推出以A股為主的強積金基金，但強調不會於短期內推出，因強積金要以港元結算，但人民幣尚未國際化，進出兌換都有限制。假如他朝有一日推出中國A股基金，或會提供追蹤指數基金。

至於強積金配置方面，他認為年輕的打工仔應該選擇進取策略，笑言時間就是最大的本錢。以往講起進取，不少人會聯想到美股。不過，他卻看好整個亞洲市場，「現時愈來愈多大型企業如蘋果，將其供應鏈移至中國以外的地區如印度，相關市場具發展潛力。」

強積金市場研究公司積金評級（MPF Ratings）主席叢川普則認為，A股三大熱門投資板塊為金融、必需性消費及科網股，他認為這三個板塊較大機會受資金追捧。