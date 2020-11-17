渣打宣布多項人事任命　洪丕正明年起率集團新合併亞洲區

渣打集團（2888）宣布個人、私人及中小企業銀行部（CPBB）以及亞洲、歐洲及美洲地區的架構及人事任命。新安排明年1月1日生效。

個人、私人及中小企業銀行部將會由目前東盟及南亞地區行政總裁徐仲薇帶領，結合目前的個人銀行、私人銀行及財富管理部門。渣打指，這個合併後的業務團隊，將壯大集團的高端客戶業務，且進一步發展創新的數碼方案服務一般個人客戶及中小企業客戶以增加效率。

個人、私人及中小企業銀行部將會由兩個客戶群組及兩個地區組成：Vishu Ramachandran將率領個人客戶及中小企業銀行部；徐仲薇將率領私人及優先理財直至作出新人選任命；尚明洋將率領亞洲區個人、私人及中小企業銀行部；Kariuki Ngari將率領非洲、中東及歐洲的個人、私人及中小企業銀行部直至有新人選任命，他同時兼任肯尼亞及東非行政總裁；黃玲玲將率領客戶經驗及策略業務應用部。

財富管理將繼續由Marc Van de Walle領導。Vishu、尚明洋、Kariuki、黃玲玲及Marc將會成為個人、私人及中小企業銀行部的管理團隊。

新合併的亞洲區將會由現任大中華及北亞地區行政總裁洪丕正帶領，把東盟、南亞、大中華及北亞地區連合起來。各市場的行政總裁任命：

• 張曉蕾 - 中國及日本

• 禤惠儀 - 香港、台灣及澳門

• Zarin Daruwala - 印度及南亞地區包括孟加拉、斯里蘭卡及尼泊爾 (有待監管機構批

准)

• 謝仁儀 - 印尼及東盟地區包括汶萊、澳洲及菲律賓

• 李福祐 - 新加圾及東盟地區包括馬來西亞、越南、泰國及其代辦處

• 朴鍾福 - 南韓

• 林遠棟 - 大灣區

以上獲任命人士將會加入亞洲區管理團隊。管理團隊中還包括尚明洋，企業、商業及機構銀行業務客戶覆蓋主管Paul Skelton，以及金融市場環球區域主管陳銘橋。以上人事任命有待監管機構批准。

歐洲及美洲地區方面，Torry Berntsen除了出任集團歐洲及美洲區行政總裁外，亦同時出任歐洲及英國行政總裁並會調遷英國；Steve Cranwell將繼任Torry為美洲區行政總裁並向Torry匯報。