汽車股成追捧對象　吉利揚7.1%表現冠藍籌　恒指全日升129點

美國聯儲局主席鮑威爾稱，美國經濟要從新冠疫情中完全復甦，仍有很長的路要走。美股三大指數下跌，道指曾跌430點，收市跌167點，報29783點。標指跌17點，報3609點。納指跌24點，收報11899點。
【16:22】恒指全日升129點
恒生指數收市報26544點，升129點，國指升89點，收市報10640點，恒生科指收市報7972點，升39點。成交額為1,337.7億元。
汽車股今日表現理想，吉利（0293）升7.1%，收市報22.6元，比亞迪（1211）升3.6%，收市報176.5元，東風（0489）升3%，收市報8.3元，華晨（1114）升1.4%，收市報7元。
太古（0019）抽升5.8%，收市報46.75元。
中資金融股方面，平保（2318）升1.5%，收市報89.25元，建行（0939）升0.5%，收市報6.03元。
科技股方面，騰訊（0700）升1.3%，收市報589元，美團（3690）收市報300元，跌1%，京東（9618）跌0.5%，收市報340元。
【15:11】亞股普遍上揚
內地股市普遍低收，上證收市報3347點，升7點，深成收市報13658點，跌74點，滬深300收市報4891點，跌3點，創業板收市報2620點，跌37點。
亞太區股市則普遍上揚，日股跌286點，收市報25728點，澳洲ASX 200指數收市報6531點，升32點，台灣加權指數收市報13773點，升180點，韓國KOSPI指數收市報2545點，升6點。
【12:15】科技受反彈 恒指半日揚157點
恒指半日升157點，中午收市報26572點，國指中午收市報10646點，升95點，恒生科指升43點，報7976點。
阿里（9988）升0.6%，報251.4元，騰訊（0700）報584元，升0.4%，美團（3690）報299.4元，跌1.2%，小米（1810）最新報23.9元，跌0.8%。
滙豐（0005）升0.4%，報39.4元，東亞（0023）跌1.8%，最新報15.56元，恒生（0011）升0.2%，報129.8元。
汽車股方面，吉利（0175）升8.5%，報22.9元，比亞迪（1211）報174.4元，升2.4%，東風（0489）升4.3%，報8.41元。
內房股方面，潤地（1109）升3.4%，報36.6元，恒大（3333）報16.68元，升0.5%。
【11:26】航運股及碼頭股上揚
航運及碼頭股今早上揚，東方海外（0316）升2.3%，最新報53.2元，海豐（1308）升4.2%，最新報15.22元，廈門港務（3378）升12.7%，最新報0.89元。
【09:29】內地股市輕微低開
內地股市低開，上證最新報3337點，低開2點，深成最新報13710點，低開22點，滬深300最新報4889點，低開5點，創業板低開1點，報2656點。
【09:20】恒生指數高開19點
恒生指數高開19點，開報26434點。國指升21點，報10571點。騰訊（0700）高開0.8%，阿里（9988）升0.5%，美團（3690）則要跌1%。
銀行股向下，滙豐（0005）和中銀香港（2388）跌逾1%。內銀招行（3968）跌1.5%，建行（0939）跌0.3%。
金山軟件（3888）第三季收入升33.5%，今早低開近3%，報42.35元。