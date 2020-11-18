港交所﹕收市後交易時段所有數據正常顯示　日間交易時段維持正常

香港交易所（0388）表示，恒生中國企業指數期貨及期權，小型恒生中國企業指數期貨及期權的市場統計數據在香港交易所網站及部分數據供應商上顯示有誤。其後確認收市後交易時段中的所有市場統計數據均能正確顯示，港交所旗下所有市場日間交易時段的交易維持正常。

香港交易所正進一步調查有關今天（星期三）日間交易時段部分市場統計數據未能正確顯示的原因。按照香港交易所今天市場的運作情況，香港交易所預期明天（星期四）旗下所有市場將如常開市。港交所會適時在市場系統狀態頁面提供最新狀況。

今早稱對事件進行調查

港交所今早指出，恒生中國企業指數期貨及期權，小型恒生中國企業指數期貨及期權的市場統計數據在香港交易所網站及部分數據供應商上顯示有誤。

港交所拍出，對事件正在進行調查，並確認其發布的所有有關產品訂單及交易關鍵數據均準確無誤，不受影響。受影響的市場統計數據包括開市價、最高價、最低價及交易量。香港交易所旗下所有市場維持正常交易及運作，會適時提供最新情況。

今早國指期貨及期權出現顯示錯誤

今早港交所表示恒生中國企業指數期貨及期權、小型恒生中國企業指數期貨及期權的市場系統狀況（BI41）或出現顯示錯誤。市場維持正常交易及運作。

港交所指出參與者可參考正確顯示的種類狀況（type level）及類別狀況（class level） 轉變（BI41） 。

如有查詢請聯絡HKATS 熱綫 2211-6360。

香港交易所會適時在市場系統狀態頁面提供最新狀況。

國指期貨最新報10561點，跌1點，小型國指期貨最新報10543點，跌19點。

去年9月曾發生連接系統出現問題 期指及期權停止交易

去年9月5日，期指及期權交易受到香港交易所連接系統出現問題影響，交易大減。港交所宣布在今午下午2時起，停止期指及期權交易，翌日才恢復正常。

對於今早港交所指出，國指期貨及期權﹑小型國指期貨及期權市場系統狀況或出現顯示錯誤，立法會金融服務界議員張華峰指出，香港作為成熟的國際金融中心，科技交易系統屬重要環節，影響交易資料的事件不應該發生，希望交易所要嚴格處理，及維持交易正常，以免影響投資者信心。

他又指出去年發生期指交易問題後，港交所能在短期內便完成修復，認為已汲取了上次事件教訓。

信誠證券聯席董事張智威則指出，今早尚未收到客戶投訴，又指出散戶對國指期貨產品參與度較低。