JobsDB調查料明年首季打工仔平均加薪0.8%　加幅最高係呢類工種！

JobsDB調查發現，僱主預期2021年打工仔平均薪金調整幅度為+0.8%。

JobsDB公布最新《招聘、薪酬及福利調查報告》，預期明年首季打工仔平均加薪0.8%，並有逾六成企業料明年內恢復招聘計劃。

JobsDB委託獨立調查機構訪問本港436家商業機構，結果顯示僱主預期2021年打工仔平均薪金調整幅度為增加0.8%，較2019年調查預期的增加2.7%，加薪幅度下調近2個百分點，並創自2010年起同類型調查中最低的薪酬加幅。

JobsDB調查發現，僱主預期2021年打工仔平均薪金調整幅度為+0.8%。

加薪幅度相對較大的工種預期為數據分析（+3.8%）、營銷及業務拓展（+2.4%）、教育（+2.1%）、運輸及物流（+2.1%）、資訊科技（+1.5%）、設計（+1.4%）等，在「疫」市下加幅最高。其他工種的薪酬調整則與平均數相若。

花紅及福利方面，逾七成僱主（72%）表示於2020年有發放花紅及雙糧，較去年下降 12%，而花紅平均為 1.4 個月，與去年相若。

JobsDB香港區行政總裁仇崑石指，數碼轉型相關工種的薪酬加幅較大，反映不少企業對數據分析師、程式開發人員、介面設計等需求正持續增加，並透過他們的專業更貼近客戶的消費模式。

JobsDB調查發現，人手規模分較大的企業預期較早恢復招聘計劃。

另外，有64%僱主預期於2021年內可以回復疫情前的招聘計劃，其中人手規模分較大的企業預期較早恢復招聘計劃，當中50%認為可於2021年上半年復原，而中小企招聘方面則相對審慎。

調查亦發現，有七成（70%）僱主認為求職者的相關經驗依然是最重要的考慮，其次重要的是求職者的態度和個性能否適應公司的企業文化（45%），比例較往年顯著上升，較求職者的薪酬福利期望（36%）及學歷（32%）更為重要。

調查亦發現，僱主更重視求職者的態度和個性能否適應公司的企業文化。

仇崑石稱，經濟環境在疫情影響下，企業即使重新展開招聘計劃，估計仍會採取「貴精不貴多」的原則，過往僱主請人主要著重知識與技能，是次調查亦發現僱主們開始注意求職者的態度和個性是否適合其企業文化，相信因為這些因素可縮短員工與公司的磨合期，亦能與現有團隊發揮出較佳的合作性。