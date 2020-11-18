滙豐前海調查﹕62%國際投資者擬增加內地投資組合

滙豐前海證券一項調查顯示，62%國際投資者及大型企業計劃在未來12個月，擴大在內地投資組合規模，平均增幅為24.5%，反映出隨著內地經濟從新冠肺炎疫情中恢復，投資者重新配置其投資組合。

調查顯示，在全球低利率環境下，具吸引力的收益率是海外投資者增加參與內地市場原因，又指出在內地股票及債券獲納入全球主力指數同時，滬港通﹑深港通﹑債券通﹑銀行間債券市場直接投資及人民幣合格境外機構投資者等措施，提供更多投資參與的機會。

2020年迄今的交易量顯示，國際投資者對內地債券和股票市場的參與度顯著增加。今年首九個月，「債券通」（北向通）成交量按年增長122%，「深港通」及「滬港通」北向成交量則分別上漲157%和77%。

債券通成交量按年增長122%

調查訪問了935家位於亞太區、歐洲和北美洲的機構投資者和大型企業，顯示環境、社會及治理（ESG）是篩選投資項目時的一個關鍵因素，尤其是對歐洲投資者而言，他們比在北美洲和亞太區的投資者的決策中更注重ESG。

滙豐資本市場大中華區業務主管陳紹宗表示，國際投資者對進入內地金融市場的興趣日益濃厚。從指數納入，到『滬港通』、『深港通』及『債券通』等一系列發展，顯示內地資本市場的開放程度前所未有，而世界各地的投資者亦因而更積極地把握當中機遇。

滙豐前海證券首席執行官兼總經理何善文指出，在這次調查中，滙豐前海證券被評為歐洲和亞太地區國際投資者認為最值得信任的內地合資券商，非常令人鼓舞。滙豐前海證券具備獨有的條件，結合滙豐全球業務網絡以及本地市場專才的優勢，將繼續為全球投資者提供進一步參與內地資本市場的專業服務。