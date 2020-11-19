康宏股東郭曉群持股傳獲AGBA提購　郭氏發言人﹕從未收過收購要約

據供購數據商MergerMarket引述兩名消息人士指出，併購公司AGBA acquisition擬向佳兆業集團（1638）太子爺郭曉群，收購由其持有的所有康宏環球（1019）股權，涉資約10億元。目前郭曉群持有康宏44.68億股或29.91%股權。

不過交易的先決條件，是要求郭曉群撤銷所有針對康宏及康宏相關人員的訴訟及上訴。

據消息人士指出，有關交易應是AGBA單方面提出，在今年10月初時已透過中間人聯絡郭曉群，以洽談有關交易細節，惟郭曉群並無回覆。

報道又指出AGBA亦曾向目前掌控康宏的富邦蔡家一方提出收購，惟對方不太感興趣。

郭曉群發言人指從未收過收購要約

報道亦指出AGBA在冼國林旗下的國藝（8228）提出全購後，便對郭曉群持有的康宏股票感到興趣，而康宏在本港保險及強積金市場擁有一定市場份額。

對於有關報道，《香港01》分別向康宏及郭曉群一方查詢。康宏發言人表示，不會就市場傳言作評論；郭曉群發言人最新回應，指從來沒有收過AGBA任何收購要約。被問及有沒有聽過AGBA這間公司，他指「並不了解這家公司」。

此外康宏昨晚發出通告，表示由於受到疫情及限聚令影響，在本月26日舉行的股東特別大會，只限不多於25名股東進場，股東亦需預先登記資料。如在場股東違反保持社交距離的規定，或會被逐出會場。