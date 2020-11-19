雷軍：要澄清大家對小米的三個誤解

小米集團（1810）創辦人、董事長兼首席執行官雷軍在黑龍江亞布力出席一個論壇，表示要澄清大家對小米的三個誤解。

一是針對「小米只做中低端產品」，雷軍指，今年年初，小米旗幟鮮明地開始做高端手機，目前發布了兩代高端手機，最高價為6,999元（人民幣‧下同），也是今年賣得最好的手機之一，另今年做了一款主要用於視頻會議的98寸超大屏電視，也極受歡迎。同行均價是20萬元，公司用小米模式和技術極大地提升了效率，只賣2萬元一台。

二是被指「小米產品全是代工的」，雷軍說，代工也是一種非常先進的生產模型，要用代工模式把製造做好，需要對製造有非常多的理解。他說，小米會規劃做成100%的無人工廠，除了貼片機，所有設備都是小米自研的，或是小米投資的公司自研的。他認為，未來的智能製造就是無人工廠，整個工廠就是設備和智能化的解決方案，這就是小米為中國製造轉型升級所提供的解決方案。

三是針對「小米沒技術」，雷軍解釋，小米2011年營收只有5億元，2019年已達到2,058億元，小米處在全球競爭最為激烈的領域，有蘋果、三星、華為，要想獲得這樣的成長，必須有技術作為立足之本。

雷軍總結，今年是小米十週年，經過了半年的反思、總結和展望，希望未來十年小米能夠真正提高國貨的口碑和印象，全面提升新國貨的品質和設計，讓全球每個人都能享受科技帶來的美好生活。