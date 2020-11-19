置地投放1億元成立置地公司家基金　先與3慈善機構合作

置地宣佈，初步投放1億港元成立「置地公司家基金」，實踐公司肩承下一代長遠發展的承諾，致力打造更多元開放、兼容並蓄的社會。

置地行政總裁黃友忠指出，公司屹立香港逾130年，一直與香港共同經歷高低起伏，共同成長。『置地公司家基金』成立的目的是為了定焦香港長遠的發展，與社會不同持份者，攜手為香港近年面對的各種長期社會經濟問題，一同尋求解決之道，打造更多元開放的社會，讓下一代得以釋放潛力。」

「置地公司家基金」首階段將與三家香港非牟利慈善機構合作，攜手啟動一系列針對各種社會問題的計劃，惠及香港年輕一代和受房屋問題困擾的家庭。

三家香港非牟利慈善機構包括：

• 協青社致力透過一系列青年文化平台，協助高危青年成為正向青年。協青社旨在協助青年重拾學習動機，發掘個人志向及尋找成長動力。

• 願望成真基金為置地公司的長期慈善合作夥伴之一。願望成真基金旨在為患有重病的兒童創造改寫生命的願望。

• 陳校長免費補習天地為經濟困難家庭中的弱勢學童提供免費學習支援。義務導師亦提供一對一補習及才藝學習課程。陳校長免費補習天地除注重平等學習的機會外，亦著重培育學童遇強愈強、不屈不撓的精神。