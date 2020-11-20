科技股攀升　恒生科技與8000點差一步　港視飆逾12%

美國股市止跌回升，今早亞太區走勢平平，港股今日則輕微高開。

【16:22】恒指揚94點 內房股低收

恒指升94點，收市報26451點，國指收市報10533點，跌2點，恒生科指收市報7997點，升94點，成交額為1,326.億元。

阿里（9988）升3.2%，收市報253元，騰訊（0700）升2.6%，收市報588元，美團（3690）升3.5%，收市報304.2元，小米（1810）升1.4%，收市報25.55元。

汽車股方面，華晨（1114）升8.2%，收市報7.48元，東風（0489）跌1.7%，收市報8.53元，比亞迪（1211）升5.9%，收市報182.5元，吉利（0175）升2%，收市報23.1元。

地產股走勢個別，恒隆（0101）升4.7%，收市報22.15元，新地（0016）升0.3%。

內房及內銀股表現疲弱，潤地（1109）跌3%，工行（1398）跌0.9%。

港視（1137）勁升12.4%，收市報12.36元。

【15:33】內地股市高收 深成收復13800點

內地股市高收，上證收市報3377點，升14點，深成收市報13852點，升74點，滬深300收市報4943點，升15點，創業板收市報2667點，升21點。

亞太區股市方面，日股收市報25527點，跌106點，澳洲ASX 200指數收市報6539點，跌8點，台灣加權指數收市報13716點，跌5點，韓國KOSPI指數收市報2553點，升6點。

【14:48】華晨中國升一成

據新華社報道，華晨中國（1114）母企華晨汽車集團正式破產重整，惟華晨中國股價無受影響，現升近一成，最新報7.56元，升9.4%。

華晨集團有關負責人表示，本次重整隻涉及集團本部自主品牌板塊，不涉及集團旗下上市公司及與寶馬、雷諾等的合資公司。作為寶馬在中國最重要的合作伙伴，集團重整後有望實現重生，盡最大努力挽回債權人損失。同時華晨寶馬仍然是其未來穩定的利潤來源，而且還將不斷推出新產品，擴大規模。

【13:28】港視午後升幅擴大

港視（1137）午後升幅擴大，曾高見12.48元，最新報12.32元，升12%，成交額為1.31億元。

近期本港新冠肺炎疫情相當反覆，今日初步新增21宗本地確診個案。

【12:13】恒指半日升92點

恒指半日升92點，報26449點，國指升2點，報10557點，恒生科指升90點，報7993點。

科技股上揚，網易（9999）升5.3%，報141.2元，騰訊（0700）升2.3%，報586元，阿里（9988）升3.3%，報253.4元。

不過長和（0001）跌2.3%，報56.7元。

內房股方面，潤地（1109）跌3.2%，最新報35.15元，碧桂園（2007）跌2.6%，最新報10.46元。

【11:48】科技股上揚 美團重上300元

科技股上揚，阿里（9988）升3.3%，最新報253.8元，升3.5%，騰訊（0700）升2.4%，最新報587元，美團（3690）重上300元，最新報303元，升3.1%，小米（1810）升3%，最新報25.95元，京東（9618）升0.7%，最新報334.6元，網易（9999）最新報141.3元，升5.4%。

恒指最新報26474點，升116點，國指最新報10562點，升6點，恒生科指最新報7995點，升92點。

【11:03】鳳凰衛視投資曾飆逾三成

鳳凰衛視投資﹙2008﹚一度飆逾三成，現仍升14.5%，高見0.355元，成交額1,160萬元。

集團非全資附屬、美國上市的鳳凰新媒體稍早前宣派特別股息。

恒指最新升165點，報26522點。

【10:17】德琪首掛曾高見19.68元

「B仔股」德琪醫藥（6996）今日掛牌，曾高見19.68元，較招股價18.08元，高出8.8%，以每手500股計算，不計手續費，可賺800元。最新報18.52元，高招股價2.4%。

【10:01】企業違約事件續發酵 光大銀行曾瀉4%

永煤違約風波續發酵，中國銀行間市場交易商協會表示，近日針對事件展開調查，向多家中介機構進行約談，包括光大銀行﹙6818﹚。該股今早受壓，一度瀉近4%，現報2.97元，跌1.3%。

【09:29】深成高開12點 滬指低開

內地股市方面，上證最新報3359點，低開3點，深成高開12點，最新報13789點，滬深最新報4928點，高開不足1點，創業板最新報2649點，高開4點。

【09:22】恒生科指高開72點

恒指高開49點，最新報26406點，國指最新報10555點，高開不足1點，恒生科指最新報7975點，高開72點。