中國國企債券違約連環爆　多家內銀被查

中國河南省最大國企河南能源化工集團的下屬核心骨幹企業，永城煤電控股集團有限公司（簡稱永煤）的突然違約，引發市場震動。

《中國基金報》11月20日報道，永煤集團11月10日發佈公吿稱，公司因流動資金緊張，2020年第三期超短期融資券「20永煤SCP003」到期不能足額償付本息，已構成實質性違約。由於事先沒有任何徵兆，違約20天前還發行了10億元人民幣（1元人民幣約合0.15美元）中票，永煤集團違約引發市場一片譁然。公開信息顯示，截至9月末永煤控股貨幣資產達400多億元。

永煤集團「意外」爆雷後第二天，蝴蝶效應迅速顯現，中誠信國際火速將永煤控股及其控股股東豫能化集團的主體評級，由AAA下調至BB，並列入降級觀察名單。多隻煤企、城投、地方國企境內外債券持續下跌。截至目前，永煤控股共有存續債券23隻，存量規模234.1億元，其一年內到期的債券達120億元。

作為持有永煤控股其96.01%股份的母公司河南能源化工集團，受此影響，信用等級也由AAA降至BB，令外界擔憂其捲入交叉違約的風險之中。

拔出蘿蔔帶出泥，永煤債違約這棵「大蘿蔔」不斷帶出新的責任方。中國銀行間市場交易商協會（簡稱交易商協會）於11月18日宣布，海通證券因涉嫌協助違規發債被調查。19日晚間，監管再度出手，這一次是銀行被調查，分別是興業銀行、光大銀行和中原銀行，以及中誠信國際信用評級有限責任公司、希格瑪會計師事務所。

11月19日傍晚，交易商協會在對永煤開展自律調查和對多家中介機構進行約談過程中，發現興業銀行、光大銀行和中原銀行等主承銷商，以及中誠信國際信用評級有限責任公司、希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）存在涉嫌違反銀行間債券市場自律管理規則的行為。依據《銀行間債券市場自律處分規則》等有關規定，交易商協會將對相關中介機構啟動自律調查。

11月18日晚，交易商協會發布《關於進一步加強債務融資工具發行業務規範有關事項的通知》，明確禁止債券結構化發行，要求發行人不得直接認購，或者實際由發行人出資。