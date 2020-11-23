科指期貨今出爐　逾百窩輪牛熊證上市　專家點評科指走勢

港交所（0388）今日﹙23日﹚推出恒生科技指數期貨，各大輪商亦準備於本周推出窩輪及牛熊證產品，涉及超過過百隻衍生產品。

根據港交所網頁顯示，目前排隊本周上市的恒生科技指數窩輪產品共有41隻，牛熊證產品則達126隻，最快今日上市。uSMART 盈立證券研究部總監陳偉聰認為，恒生科技指數衍生產品推出後，固然會令到科技指數更加活躍，更多資金會利用衍生產品作對沖用途，但同時亦會令科指波幅更大更「Chok﹙波動﹚」。他建議，風險胃納程度較低的投資者，可重新檢視資產配置。

美團於月底發布第三季度業績，陳偉聰認為要關注外賣業務的商品成交額、抽佣率，以及新業務投放。（資料圖片）

恒生科技指數上周五﹙20日﹚高開72點後，盤中曾重上8000點水平，收市報7997點，升94點或1.19%，成交額達348.96億元。陳偉聰稱，恒生科技指數早前有所調整，但近日多隻重磅出現反彈，加上科網龍頭業績不俗，相信中長線繼續呈現升浪，突破前頂8524點只屬「時間問題」。

個別股份方面，陳偉聰繼續看好龍頭科技股，包括騰訊（0700）、阿里（9988）、京東（9618）。至於小米（1810）及美團（3690），他坦言小米不是他的「第一梯隊」，而美團目前估值偏貴，要繼續關注月底公布的第三季業績，當中須留意外賣業務的商品成交額（GMV）、抽佣率（Take Rate）能否保持，另外要注意新業務投放，假如過度投資有可能令虧損大幅擴大，未必利好股價。