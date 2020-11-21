彭博：高盛指Tesla納入標普500指數或引80億美元追入

據《彭博》報道，高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）報告指出，Tesla將於12月21日納入標普500指數，或引發美國主動大型股互惠基金80億美元追入。

報告內容指出，高盛現時覆蓋的189隻大型股核心基金當中，管理約5000億美元資產的157隻基金，截至9月30日前仍未持有Tesla。高盛分析師就指，這些基金要以基準權重持有Tesla，便需要購買80億美元股份，約佔其市值2%。

Tesla於本周四創下歷史新高後，本周漲幅定為22％，為今年美國表現最好的大型股，飆升逾5倍，因投資者相信，電動車將主導汽車和交通運輸行業的未來。

Tesla收報489.61美元，跌1.93%。

Tesla被納入藍籌股的消息早在數月前已經發酵，早前公布正式染藍時，消息更刺激Tesla股價飆升，盤後升13%至461美元。（路透社）

Tesla被納入藍籌股的消息早在數月前已經發酵，早前公布正式染藍時，消息更刺激Tesla股價飆升，盤後升13%至461美元。

標普指出，Tesla將成為過去十年中標普500指數最大的增持股之一，因此將令標普500的資金交易規模提升，亦將牽動4000億港元規模的基金資金大型換馬行動。不過，Tesla是流通性非常高的股份，基於18日為期指結算日，預期在股票期權、股票期貨、指數期權、指數期貨結算時，市場會異常波動。

標普亦表示，會據市場意見，才進一步決定一次過於12月21日開市前納入，還是分兩次，分別於12月14日及21日納入。分兩次納入，還可以討論先入25%、33%，還是50%。據標普估算，屆時在標普500指數權重約1.01%，估計當日基金換馬規模達510億美元（約3953億港元）。