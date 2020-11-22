本港爆第四波疫情　大摩選14隻「受惠」股　專家料呢隻再升10%

本港爆發「新冠疫炎」第四波疫情，今日（22日）增68宗確診個案，另有多宗無源頭個案。面對新一波疫情，本港經濟或進一步下受挫，市場陰霾籠罩，周一（23日）的港股表現或受拖累。

不過疫市下有危有機，有投行嚴選14隻疫市「受惠」的中、港股份；亦有專家相信，第四波疫情未必對港股有太大影響，預料短線恒生指數將於1,000點區間內上落。

上周五（20日）本港新冠疫炎確診個案已大幅反彈，部分民生相關股做好，經營HKTVmall的香港電視（1137）及阿信屋母企CEC國際（0759）均升逾一成；不過，本地收租及航空相關板塊則憂慮後市表現轉跌。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，由於星期六、日，本地疫情進一步惡化，以往績去看，他估計港視會繼續有炒作，有力再升8%至一成；至於餐飲、零售、酒店，以及航空類等相關股份，則會進一步受壓，惟本地地產股，由於新盤銷情理想，或可抵消部分負面因素。

大摩：留意呢14隻股份

除了本港疫情反彈，歐美國家的疫佾亦開始不受控制，不少政府都實施新一輛「封城」措施。摩根士丹利日前發表研究報告，提到若果歐美「封城」持續並擴大，部分已發展市場或會有大規模、持久的封城措施，有三類股份、共14隻股份將受惠，其出口訂單、市佔率，或可跑贏大市。

一、小型家電

大摩認為，受惠居家抗疫，消費者對煮食、清潔等對家電需求上升，或有利包括JS環球生活（1691）、創科實業（0669）、申洲國際（2313），及於A股上市的海爾智家（600690.SS）

大摩指，創科實業有92%的收入來自歐美，將受惠美國家電需求增加；另外從事小型家電的JS環球生活，亦有56%的收入來自歐美，今年上半年業績亦大幅好過預期，若海外封鎖措施持續，小型家電的銷售動力會維持。

創科實業有92%的收入來自歐美。（公司圖片）

二、出口物流

大摩估計，疫情帶動下，內地的海外出口市場份額提升，出口增加亦會帶動航運、倉儲及物流的需求，因此相信，中遠海運港口（1199）、中遠海控（1919）、嘉里物流（0636）、招商局港口（0144），以及中國外運（0598）將受惠。

三、汽車零部件

該行認為，在歐美有競爭對手的內地的汽車零部件企業將受惠，當中包括濰柴動力（2338）、敏實集團（0425），在內地上市的三花智控（2050.SZ）、浙江鼎力（603338.SS），以及兆易創新（603986.SS）。

回顧第三波疫情，本港確診宗數最多的一日，是7月30日的149宗，當日恒指收報24710點。若果香港的確診宗數持續回升，甚至超越150宗，恆指又有沒有機會，回調到7月底的水平呢？

溫傑認為，今次恒指走勢，未必會因第四波疫情而有太大影響，出現大幅回調。他解釋，恒生指數成份股當中，與本地疫情相關的股份，包括酒店、零售、地產收租的佔比不多，因此第四波疫情對恒指的直接影響不大。

阿里巴巴股價近日回落。（資料圖片）

資金未必回流新經濟股

但他進一步指出，恒指上周五回升至約26451點水平，主要與美國民主黨總統候選人拜登好大機會勝出大選，以及疫苗成功研發有關。因此後市走勢，除了本地疫情外，亦要視乎歐美疫情會否持續反彈、現任美國總統特朗普針對大選的指控，以及疫苗研發的最新情況；他估計，恒指短線會在25500點至26500點之間上落。

自新冠疫苗消息出現後，「舊經濟」之一的滙豐（0005）股價回升不少。（資料圖片）

觀乎過去多月，受疫情影響下，市場資金集中「火力」，投資科技、醫藥等新經濟股份。但當疫苗成功研發等好消息傳出後，部分資金出現輪動，轉投舊經濟股，如金融、本地收租及航空相關板塊。溫傑相信，由於市場憧憬即將有疫苗推出，因此今次環球疫情反彈，未必會再次引發新一輪的資金輪動，令資金重回過去熱炒的新經濟股。