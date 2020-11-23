虛擬銀行│天星銀行推貸款優惠　十月貸款客按月升逾6成

將面臨第四波疫情爆發，銀行業界或多或少會擔心壞帳率大增，令借貸市場持續下降。不過，虛擬銀行借勢推出更多吸客優惠。

天星Airstar虛擬銀行11月初時，推出首2萬港元活期存款即享5%活期年存款利率，據該行表示，此計劃推出後新客人數量顯著上升，開新戶口人數日均達到90%的增幅；當中約3成新客戶參加其計劃，個人客戶存款額更多於2萬港元。

該行昨日（22日）更推出貸款優惠，在推廣期內成功申請及提取貸款，即享有60日免息免供。優惠只限私人貸款金額20萬元以下，一筆清貸款則不限金額，實際年利率最低為2.99%。

天星銀行Airstar行政總裁姚文松表示，該行貸款客戶的年齡層介乎於25至40歲，集中於25至35歲，主要客戶為男性。10月貸款客戶按月上升逾60%，平均借款金額25萬元，暫時未見有客戶在30日內、60日內或90日內逾期還款情況出現。

為客戶提供60日免息免供還款假期1，只要於推廣期內成功申請及提取貸款一筆清（不限金額）或HK$200,000或以下之私人貸款，1，讓客戶享受還款Staycation。

天星銀行airstar虛擬銀行貸款「利率低、批核快」，彌補傳統銀行一般批核需時及非銀行金融機構貸款利率偏高的市場空間，為客戶提供同時兼備「低息、快批」的貸款體驗。考慮到現時經濟環境不景氣，僱員薪酬加幅低，加上聖誕節及新年將至，難免會增加節日消費，如果客戶需要償還卡數及貸款，將會百上加斤。有見及此，天星銀行airstar特別於2020年11月22日推出「全民『做』星」第二浪 –《全民放假》，為客戶提供60日免息免供還款假期1，只要於推廣期內成功申請及提取貸款一筆清（不限金額）或HK$200,000或以下之私人貸款，即可享有60日免息免供1，讓客戶享受還款Staycation。

11月初，天星Airstar推出首$20,000港幣活期存款即享5%活期年存款利率，，過去兩星期客戶量有顯著上升，

實踐普惠金融的理念，令更多人可以享有星級銀行服務才是虛擬銀行首要目的。