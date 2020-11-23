恒生投資管理發表2021年四大投資主題　長遠看好科技板塊

恒生投資管理今日發表恒生投資管理2021年市場展望，該行點出明年的投資主題，包括創新科技及ESG（環境、社會、企業管治），並重點看好人民幣資產，包括股票及債券。

恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊稱，如果是低風險胃納的投資者，該行建議可留意中國國債及港元債券；而高風險胃納的投資者，則可注意中國股票市場，包括在港上的中國公司、A股，以及美國ADR中概股。

中國加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）後，有助推動經濟增長。（資料圖片）

恒生投資管理有限公司董事兼投資總監薛永輝提出四大投資重點。首先該行睇好中國股票，由於中國股票預測盈利增長及估值處於一個較吸引的位置，配合中國內地政府內外循環政策，包括區域全面經濟夥伴協定（RCEP）推動經濟增長，預期中國股票將會於2021年繼續向好。該行建議增持與內循環有關的內需股、互聯網經濟、全球生物醫藥研發平台，以及新能源行業；同時建議減持傳統能源股、電訊、原材料及傳統金融。

第二，在美元弱勢的預期下，該行認為利率較高的人民幣則繼續受惠，加上人民幣持續加速國際化，利好人民幣資產，包括中國國債。

第三，疫情加速網上生活化，他認為增長股及科技股今年表現亮麗，恒生科技指數大幅跑贏傳統指數，預期科技的應用將會長遠地持續，故2021年的創新科技板塊可繼續看高一線。

第四是是ESG板塊，由於市場愈來愈重視ESG風險對企業所帶來的影響，投資者在分析公司表現時，更加重視企業的可持續性發展，相信會備受市場關注。

恒生投資管理有限公司董事兼投資總監薛永輝（左）表示，短線要留意創新科技板塊的估值和表現，有可能與舊經濟行業收窄差距。

市場關注ESG 新能源板塊受惠

薛永輝續稱，由恒指公司推出恒生科技指數後，已經是長遠睇好中港科技行業的發展，相信是有吸引力的長線投資，但不作任何指數預測。鑒於短期升幅頗急，他相信指數表現比較波動，投資者要留意日後的表現，或可能與傳統經濟股收窄差距。另外，他提到新能源行業同樣是有吸引力的板塊，不少公司都是由舊經濟轉型新經濟的概念，由於市場更加關注環境，相信相關投入會加快。

他提到，近期新能源汽車行業升得十分急，但投資者要留意每間公司的基本面，注意估值，尤其目前美國一些新能源汽車估值已經達到十分高的水平，要注意投資價值與股價升幅的關係。除了新能源汽車，他認為與ESG相關的概念包括替代能源、光電、水資源有關的公司，隨著市場對ESG關注度增加，相信有利相關板塊的股價表現。