康宏爭奪戰｜周四召開EGM　馬時亨率先質問︰有何理據DQ郭曉群？

康宏環球 （1019）董事局爭奪戰持續近3年，隨著公司除牌死線逼近而進入白熱化階段。兩大股東陣營，分別為台灣富邦蔡明興家族﹙「台灣幫」﹚及佳兆業集團（1638）太子爺郭曉群﹙「深圳幫」﹚，將於本周四對戰特別股東大會﹙EGM﹚。

雖然郭曉群早前入稟高等法院尋求法庭頒下禁制令，限制康宏一方干預其行使股東的權利不果，但無阻郭氏陣營在EGM「維權」的決心。獲郭曉群推薦入局的港鐵（0066）前主席馬時亨接受《香港01》訪問，率先為深圳幫拋出一些疑團，包括否定郭曉群的投票權的合理性，以至康宏帳目情況等。

康宏環球（1019）已停牌兩年半。因一直無法提交業績報告，除牌陰霾不散。﹙資料圖片﹚

股東大會前夕 向管理層拋疑團

郭曉群一方早前要求召開的EGM，將於本周四（26日）舉行，郭擬重組董事局，包括委任他本人﹑馬時亨，及立法會議員石禮謙等成為康宏董事，同時尋求罷免由公司另一主要股東富邦所掌控的董事會成員。

EGM舉行在即，馬時亨接受《香港01》訪問，助深圳幫拋出疑團。郭曉群目前持股康宏29.91%持股，惟3年前在康宏股東特別大會上遭主席陳志宏撤銷其投票資格，本月中郭氏申請禁制令敗訴，但馬時亨提出，既然康宏接受郭曉群的要求，再次召開特別股東會，即變相認同他是合法股東身份，可行使股東的權利。

再者，馬時亨認為，康宏質疑郭曉群的股份是不當地取得的，但只有監管機構才有權「DQ」郭曉群的投票權，而非康宏管理層，「如果郭生的股票是偷回來，或以不正當方法買入，最少證監會及警方會『DQ』他。但三年過去了，這件事都無發生，這代表什麼呢？你（康宏）想『DQ』郭生，又用什麼理據去『DQ』呢？」

康宏大股東郭曉群(左二)再次召開股東大會，希望能進入董事局。(資料圖片)

就公司管治情況提質疑

面對郭曉群要求董事局「換人」的要求，康宏執行董事吳榮輝過往接受訪問時，曾以醫生來形容康宏管理團隊，從2018年初起，救一個「瞓低咗」的病人，期間透過不同方法令病人情況有所好轉；若突然話要換走全部醫生，療程都可能要變，對病人未必公道及合理。

馬時亨笑言︰「一個醫生醫了一個病人三年，但病人仍在ICU（深切治療部），你覺得個醫生表現如何？」康宏因核數師未能完成審核帳目及發佈財務報表而停牌，馬時亨認為康宏三年沒有公開帳目，已失去上市公司應有的透明度，「如果董事局有監察管理層，就不會三年不出業績。」

他又主動提及早前康宏換了原核數師羅兵咸永道一事，「就算核數師唔簽名，都可以指出有什麼問題，什麼帳目不清，以致核數師不簽名？康宏應該跟股東交代一聲，究竟它們不簽Unqualified Opinion（無保留意見）還是簽了Qualified Opinion（保留意見），小股東一概不知！」

馬時亨在訪問中，多次就康宏公司管治情況提質疑。(歐嘉樂攝)

與台灣幫溝通近日現「阻力」

翻查資料，馬時亨在2009年收購台灣南山人壽一事上，曾與吳榮輝合作過。今次再碰頭卻不是合作，可以說是「打對頭」，會否影響兩人之間的交情？馬時亨斬釘截鐵道︰「我不認識吳榮輝，亦沒有交談，最多只是一面之緣。之前合作並非只有我們兩個人，而是有很多不同的人，所以我沒有跟他接觸。」

反而，他形容富邦集團董事長蔡明忠是他的朋友，並指過往一直有與他們溝通，但最近卻在溝通上有「阻力」，至於是什麼阻力，馬笑言「不能透露」。但他表示，有了解康宏實際營運的消息人士向他稱，現時董事局「黑箱作業」，原因是外界完全不知董事袍金是多少、董事有什麼福利等，「就連董事局開了幾多個會，有誰參與過會議，生意賺錢定蝕錢，股東一概不知。」

他表示曾聽聞有消息人士指，康宏董事局是「黑箱作業」。(歐嘉樂攝)

股東雙方派員入局才「合理」

馬時亨認為，現時管理層沒有向股東負責，股東不滿是很正常。「今次郭生找我和石禮謙等人入董事局，對整件事的不滿都是呼之欲出！」

在股東大會召開前，康宏上周四（19日）委任李晉頤為執行董事、林國昌為獨立非執行董事。李晉頤曾擔任富邦銀行(香港)董事總經理兼行政總裁共5年半，亦曾擔任富邦金融控股董事。馬時亨稱對此亦大感不解，「你只委任李晉頤他們做董事，不委任我和石禮謙，這是不公平。如果你委任他們同時委任我們，這就合理。」

周四康宏股東大會上，郭曉群的投票權會否再被「DQ」，已成為馬時亨、石禮謙等能否順利入局的關鍵。