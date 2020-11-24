港股高收企穩26500點　航空股起飛　國泰揚近8%

再有疫苗研發利好消息，加上據報美國當選總統拜登擬提名聯儲局前主席耶倫為新任財長，市場料耶倫專注於拯救美國經濟，反應正面，令美股三大指數反彈，道指升327點，報29591點。標指報3577點，上升20點。納指報11880點，上升25點。

【16:29】恒指全日升102點

恒指收市報26588點，升102點，國指收市報10612點，跌53點，恒生科指收市報8107點，升18點，成交額為1,432億元。

隨著有關新冠肺炎好消息再次傳出，航空股彈升，國泰（0293）升7.8%，收市報7.36元，東航（0670）升3.5%，收市報3.57元，南航（1055）收市報4.91元，升4.5%，國航（0753）升3.8%，收市報6.34元。

金融股方面，港交所（0388）收市報392元，升4%，滙豐（0005）升1%，收市報39.75元，渣打（2888）創1個月新高，收市報47.4元，升3%。

濠賭股方面，銀娛（0027）收市報61.9元，升3.9%，金沙（1928）收市報33.25元，升0.9%。

科技股則低收，騰訊（0700）收市報584元，跌0.3%，小米（1810）跌1.6%，收市報27.15元，美團（3690）跌1.5%，收市報303.4元，阿里（9988）則升2.3%。

【15:26】航運相關股走勢個別 勝獅挫逾7%

航運相關股今日走勢個別，中集集團（2039）升3.5%，最新報13.78元，中遠海控（1919）無升跌，報7.96元，東方海外（0316）跌1.2%，報64.2元，中遠海運港口（1199）跌2.2%，報5.4元，招商局（0144）跌2.4%，報9.84元，勝獅貨櫃（0716）跌7.4%，報0.5元。

【15:08】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報3402點，跌11點，深成收市報13902點，跌52點，滬深300收市報4974點，跌30點，創業板收市報2674點，跌11點。

亞太區股市方面，日股勁升638點，報26165點，澳洲ASX 200指數收市報6644點，升82點，台灣加權指數最新報13807點，跌70點，韓國KOSPI指數最新報2617點，升15點。

【13:49】航空股全線上揚

疫苗推出再傳好利消息，一眾如旅遊相關股份明顯受惠，國航（0753）升3.3%，報6.31元，東航（0670）升3.2%，報3.56元，南航（1055）升3.2%，報4.85元，國泰（0293）升5.7%，最新報7.22元。大酒店（0045）升3%，報7.13元。

不過從事網購的港視（1137）跌3.8%，報12.26元，日清食品（1475）跌3.4%。

【12:13】 港股牛皮半日僅升12點

港股牛皮，恒指中午收報26498點，升12點或0.05%；國指跌43點或0.41%，報10622點；科指升53點或0.66%，報8142點。大市成交額789億元。

瑞聲﹙2018﹚、阿里巴巴﹙9988﹚及銀娛﹙0027﹚齊先約3%，冠藍籌。

市傳互聯互通擴至第二上市及生物科技股，港交所升2.28%，報385.4元。

小米集團﹙1810﹚跛頂後倒跌，收報26.95元，挫2.35%。

新能源股卡姆丹克太陽能﹙0712﹚及順風清潔能源分別升78.6%及60.1%，而五龍電力亦飆73.3%，報0.078元。

【10:58】恒生回升33點

港股反覆回升，恒指現升33點或0.13%，報26519點；國指跌24點或0.23%，報10642點；科指升52點或0.64%。大市成交額606億元。

順風清能﹙1165﹚一度爆升逾七成，最新報0.19元，升68.1%，成交額1,800萬元。

【09:42】恒生指數倒跌73點

市傳互聯互通至第二上市及生科公司，惟港股早段先升後回，恒指現跌73點或0.28%，報26412點；國指跌54點或0.51%，報10612點；科指跌34點或0.42%，報8054點。大市成交額202億元。

蒙牛﹙2319﹚、中聯通﹙0762﹚及潤地﹙1109﹚挫逾1%。

阿里巴巴﹙9988﹚逆市升3.4%，報273元，成表現最佳藍籌股。

中海油﹙0883﹚、小米﹙1810﹚及吉利﹙0175﹚升逾2%。

【09:20】恒生指數高開144點

恒生指數高開144點，開報26630點。國指升43點，報10709點。小米（1810）績前再升2.9%，開報28.4元，創歷史新高。比亞迪（1211）升逾6%，報210.8元，同創新高。

騰訊（0700）、阿里（9988）、美團（3690）升0.2%，3.4%及1.6%。

友邦（1299）升0.8%，報87.65元。港交所（0388）升0.9%，報380元。