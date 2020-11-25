施政報告2020｜林鄭：資金流入反映投資者對本港資本市場信心

去年反修例事件，引發一連串風波，包括「港區國安法」落實，令不少人擔心，持續的社會動盪，或影響香港國際金融中心地位。

特首林鄭月娥今日（25日）公布任內第四份施政報告，她表示，香港作為國際金融中心久經考驗，面對新冠疫情及環球經濟動盪的挑戰，自信的展現金融系統的韌力和穩定性。

她稱，聯繫匯率制度一如既往運作良好。港元匯率偏強並錄得資金流入，銀行體系總結餘亦於年內顯著增加，反映投資者對香港資本市場的持續興趣及信心。銀行體系保持穩健，主要銀行的平均流動性覆蓋率逾156%，平均資本充足率逾20%，遠高於國際監管標準。

繼續密切監察市況發展

她又稱，去年年底至今年9月底，銀行存款總額增長7.3%。金融服務業的其他環節如證券和保險市場亦一直運作有序。在國際形勢和地緣政治風起雲湧之際，政府及金融監管機構會繼續密切監察市況的發展，確保金融穩定。

她又表示，為鞏固香港作為國際金融中心的地位，加強競爭優勢，本屆政府主動出擊，即以上個立法年度為例，我們提出的五條條例草案均獲立法會通過，推動私募基金、保險和強積金的市場發展。由政策帶動的長足發展亦出現在我們的證券市場，自2018年4月香港交易所修訂了上市規則後，一共有36間屬同股不同權、未有盈利的生物科技及在香港作第二上市的公司在本港上市，目前其總市值超過110,000億港元。