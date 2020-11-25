施政報告2020｜林鄭：不會放棄明日大嶼願景　探討創新融資方案

特首林鄭月娥推動的「明日大嶼」願景，提出至今爭議不絕。她今日（25日）公布任內第四份施政報告，表示增加土地供應一直是本屆政府重中之重的工作。

她指，研究項目於去年5月獲立法會工務小組支持，但至今仍未能取得撥款，為了香港的未來，本屆政府不會放棄「明日大嶼願景」的工作，會努力爭取盡快開展有關研究，但就承諾在研究過程中，會繼續聆聽各方意見，並積極探討創新的融資方案。

全數覓得未來十年公營房屋土地需求

她又表示，新界西北及新界北部均有巨大發展潛力，政府會加緊落實北環線鐵路項目，配合古洞北新發展區公營房屋入伙，以及帶動新田、牛潭尾及凹頭一帶的發展。政府至今在沿線附近物色到總面積約90公頃（相當於四個太古城）的房屋用地並陸續進行研究，當中包括新田╱落馬洲樞紐，若落實北環線，這些土地可望帶來超過70,000個房屋單位。

她又表示，已全數覓得興建316,000個公營房屋單位的330公頃土地，可以滿足未來十年約301,000個公營房屋單位的需求，供應主要來自東涌填海、古洞北╱粉嶺北和洪水橋╱厦村等新發展區的農地和棕地、多幅改劃作公營房屋的用地、九幅分別位於啟德和安達臣道石礦場改撥為發展公營房屋的用地、粉嶺高爾夫球場部分用地，以及多幅完成檢視具房屋發展潛力的棕地羣。