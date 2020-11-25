沙特阿美擬發行人民幣計價債券

全球最大石油公司沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）正準備發行中國人民幣計價債券，提供投資者的公司債發行資料中明確提出發行人民幣債券的可能性。又表示，其存在匯款限制、流動性和匯率波動等風險。

據《日本經濟新聞》昨日（23日）報道，在油價走低和去碳化趨勢加強的背景下，希望實現融資手段的多樣化。作為石油行業巨企的沙特阿美利用人民幣，有可能對屬於傳統石油交易結算貨幣的美元的地位造成影響。

沙特阿美2019年12月11日在沙特國內上市，上市時總市值約為1.877萬億美元（Reuters）

據悉，沙特阿美籌集人民幣的時期和規模截至目前並未透露，但如果實現，對於沙特阿美和沙特政府來說，有助於融資的多樣化。對沙特阿美來說，石油和石油化學產品需求強勁的亞洲的重要度正在提高。

報道強調，沙特等產油國的政府基金將擴大對中國投資，加深關係。雖然不會立即引發遠離美元的趨勢，但產油國和中國在金融層面的聯繫正在穩步加強。

石油交易一般用美元結算，因此很多產油國將本國貨幣匯率與美元掛鈎，石油進口國則持有美元外匯儲備以應對危機。在金本位制崩潰後，美元仍維持着軸心貨幣的地位，其背後的原因就是大量交易用美元結算。如果世界主要產油國沙特和最大石油進口國中國在部分交易中不再使用美元，會給市場帶來巨大沖擊。