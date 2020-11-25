中國動向中期多賺近5倍至11.16億人幣　派息5.69仙　績後爆升逾7%

中國動向（3818）剛公佈中期業績，截至9月底半年計，中期按年多賺4.9倍至11.16億元人民幣（下同），每股盈利為0.1904元，中期派息5.69仙。

期內，集團的收入8.99億元，與去年持平；毛利率為60.1%，按年跌5.3個百分點。經營盈利達到12.4億元，較去年同期升逾4倍。

按地區來看，中國業務分部收入為8.15億元，按年升8.8%，主要業務Kappa品牌中期銷售總額為7.48億元，按年升13.2%；童裝業務中期收入4,600萬元，按年下跌11.5%，國際業務及其他業務收入為2,100萬元，大降41.7%。

日業務分部收入跌44%

新冠疫情的衝擊以及全球局勢的不確定性，對日本的衝擊尤其大。日本業務分部收入為8,400萬元，按年跌44%，當中Phenix品牌及Kappa品牌的收入分別為5,500萬元及2,900萬元，按年跌43.9%及44.2%。

截至9月底，集團Kappa品牌的店舖總數為1,153間（不含Kappa童裝業務及日本業務），同年3月底，淨增加24間。集團指下一步將會持續關閉低效店舖。

中動向午後升幅明顯擴大，曾高見0.89元，最新報0.87元，升7.4%。