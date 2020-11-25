印度憂危害國家安全　再禁43款中資App　包括阿里支付寶

中印邊境爆發衝突後，印度政府早已禁止177款中資流動應用程式（App），周二（24日）以國家安全等原因再禁止該國用戶下載43款App，包括阿里巴巴 （9988）旗下支付寶等在內多款Ａpp。

指涉損害印度國家安全

印度電子資訊科技部發表聲明宣布，根據資訊科技法（Information Technology Act）第69A條，禁止43款流動應用程式。聲明指出，被禁止的App所涉及的活動損害印度的主權與領土完整、國防、國家安全和公共秩序；電子資訊科技部已根據內政部網路犯罪協調中心的綜合報告，針對這些App發表禁止用戶使用的命令。

根據印度政府公布被禁43款App的名單，多數都是中國企業開發，包括AliSupliers Mobile、Alibaba Workbench、AliExpress、支付寶等阿里巴巴集團開發的App，還有熱門軟體名片全能王（CamCard），及一些約會、聊天、直播及影視類型App。

印度電子資訊科技部表示，早在6月29和9月2日，就根據資訊科技法第69A條，分別禁止了59款和118款App，包括字節跳動旗下的TikTok及騰訊的微信（Wechat）。

中方發言人指印度以藉口實行禁用措施

中國駐印度使館發言人嵇蓉回應表示，中方堅決反對印方一再以「國家安全」為藉口對擁有中國背景的手機應用程序採取禁用措施。她稱，中印互不構成威脅、互為發展機遇，雙方應在對話協商基礎上，使中印經貿關係重回惠及兩國民眾、互利共贏的正確道路。