施政報告2020｜第二上市股無緣港股通　專家同意做法　指協調需時

特首林鄭月娥今日發表施政報告，涉及金融的新政策落墨不多，除了將加快落實大灣區「跨境理財通」外，便是深化中港股市「互聯互通」，同意把按新上市制度在香港上市未有盈利的生物科技公司，及內地科創板股票在符合特定條件下納入「互聯互通」的選股範圍。

內地科創板股票，將納入互聯互通。（圖源：新華社）

第二上市股未被納入 阿里等股價回軟

德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，未有盈利的生物科技公司，及內地科創板股票納入互聯互通早已有討論，所以今次公布消息不算十分意外。但市傳施政報告會宣布將在港掛牌的第二上市股份納入港股通投資範圍卻落空，歐振興認為做法合理，他自己也對短期內放行這類股份入「互聯互通」有保留，因公司在第一上市的地區遵守的監管與本港不盡相同，所披露的資訊亦未必與香港要求一致，故或需要更長時間與內地監管機構溝通及協調。

昨日一眾第二上市股份率先炒上，惟今日「食詐糊」，阿里（9988）、網易（9999）及新東方（9901）隨即現沽壓，三隻都高開低走。三者高位與低位波幅均超過3%，新東方波幅更超過半成，反而內地科創板股票跑出。

歐振興（圖中）表示，第二上市股份納入港股通未必短期內成事。（鄺月婷攝）

利生物科技股來港集資

歐振興又指，隨著「互聯互通」中可投資的產品增加，料會吸引更加多資金來港投資。此外，他認為未來或會有更多生物科技公司來港上市，因買賣渠道增加，北水可以透過「互聯互通」買入在港上市的生物科技股，增加港股投資價值。「本身已經見到有部分生物科技股『先H後A』上市，甚至在美國上市的公司都來香港第二上市，這個情況未來或會更加頻繁。」

近年已有逾20隻生物科技公司來港上市，已經是全球第二大的市場，反映投資者對這類公司有一定投資興趣。

另外，內地科創板成立約一年半，運作方面愈來愈順暢，沒有出現什麼問題，歐振興認為此時納入「互聯互通」是好時機，由於科創板涵蓋不少新經濟及生物科技公司，令本港投資者有更多選擇，他笑言「唔使買來買去都是騰訊﹙0700﹚」。