財經拆局｜鄭志剛靚刁入主民眾金融　金融王國雛形漸現

財經快訊
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新世界（0017）第三代舵手鄭志剛的金融佈局逐漸浮面！繼買入富通保險及搞虛銀富融銀行後，近日鄭氏更化身「白武士」，出資打救自2019年反覆停牌的民眾金融（0279），進一步擴大金融王國。2009年周大福將旗下的大福證券售予海通證券，十年過去了，第三代再次買入金融證券業務，最新佈局令外界有不少憧憬。

民眾金融堪稱港股經典，2018年獲資本玩家張永東入局後，一度由4.5元水平暴炒至20.6元，市值高達300億元。可惜，股價曇花一現，其後暴跌，最多跌逾九成，晉身仙股行列，且因無力償還債務而面臨清盤，2019年斷斷續續停牌至今。

該股沉寂多時，近日重投投資者的眼光。事緣公司11月17日 公布，鄭志剛旗下Radiant Alliance Limited擬以2.81億元購入75%股權，換股價0.01614元較公司停牌前股價0.09元折讓82%，完成後鄭志剛持股量達75%，將入主民眾金融。

民眾金融獲鄭志剛以2.81億元，購入75%股權。（民眾金融Facebook圖片）

兩部曲靚刁入主

今次鄭志剛收購涉及兩部曲，先出貸款2億元予民眾金融還債，取得民眾持有的證監會牌照，餘下8,000萬元則待公司復牌再支付，以順利入主民眾。以2.8億元買入75%股權來計，民眾「殼價」只有約3.7億元。

雖說倘民眾無法復牌，先前的貸款就無法取回，但外界認為成事機會十分高。倘若鄭志剛順利入主，變相只是以買殼的價錢，一併取得民眾金融的資產及上市地位。

截至2019年9月底止，民眾金融的資產淨值達10億元，雖然未知當中有多少「水份」，但即使打折扣，爛船仍有三斤釘，料打折後資產仍然值錢，單是其牌照及主板殼價已值回票價。

鄭志剛將取得民眾金融的牌照。

較大時代執平貨

再者，相比以往主板公司「殼價」高峰期叫價約7億至8億元，惟近年供過於求，「殼價」回落至4億至5億元，擁有金融牌照的上市公司，早年更是高價賣出。2015年港股大時代，連帶本地證券行牌價都水漲船高，一間單是擁有1、4及9號牌的券商都可以叫價上千萬元，高峰期更試過接近二千萬元。2016年本地券商華富﹙0952、現己改名中國通海金融﹚賣盤予深圳泛海控股，當時以10.97億元出售51%股權予泛海。

儘管近年受內地經濟轉差及中美質易戰影響，牌價逐漸回落，但6號﹙就機構融資提供意見﹚、9號﹙資產管理﹚牌仍有吸金力，如香港目前只有約300家擁有6號牌的機構。相比起今次民眾金融以不足三億元易手，鄭志剛等於執平貨。

翻查民眾金融2019年中期報告，集團有齊證監會1、2、4、6、9號牌照，及保險經紀牌照。此外，還持有一間上海的證券公司「申港證券」，主要經營A股證券及資產管理業務，並持有內地相關金融牌照。

有金融界人士表示，鄭志剛﹙Adrian﹚有信心公司能復牌才出手，「Adrian無把握唔會搞咁大壇嘢拎幾個牌，6號牌係難拎，但絕對唔值呢個價，反而內地的申港證券仲有機會拆出嚟。佢都係計過哂搞得掂先出手做白武士，估計係貪隻殼夠乾淨，中港兩地都有金融牌，方便之後注資金融業務落去。」

金融界人士透露，民眾中港兩地都有金融牌，方便之後注資金融業務落去。

鄧聲興：新世界搞金融科技有協同效應

鳯凰無寶不落，鄭志剛欲以低價買殼，今次以荀買起民眾金融及其金融牌照，將版圖進一步拓展至金融領域。

今次是鄭志剛繼2019年夥拍騰訊（0700）及港交所（0388）合組公司取得虛擬銀行牌照，合組富融銀行後，再一次涉足金融業務。事實上，新世界系新創建﹙0659﹚早於2018年也以215億元購入富通保險現在看來富通保險是鄭志剛大手拓展金融業務的序幕而已。

鄭志剛夥拍騰訊及港交所取得虛擬銀行牌照，合組富融銀行。(資料圖片)

香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，新世界本身業務十分多元化，早年新創建買富通保險都提過，可以運用新世界買樓及買珠寶的數據，為客人訂造財富管理計劃。此外，保單所收的保費亦可以再投資於新創建的公路項目，形成協同效應。

翻查資料，新世界系並非首次涉足金融業務，周大福旗下的大福證券早在2010年以18.22億元，出售60.48%股權予中資海通證券，並易名為海通國際。今次走回頭路大搞金融，他卻指有牌照之後未必一定要搞傳統金融業務，可以搞線上金融產品，「有很多digital asset（虛擬資產）可以搞，但首要是有相關牌照」。加上，現時大家族的family office（家族辦公室）都會投資新經濟項目，反而不會在上市公司投資，始終投資期長。他認為，以鄭志剛一向都走創新路線，料不會搞傳統金融，或會帶給市場驚喜。

鄧聲興認為有金融牌照後，可搞線上金融產品。

民眾證券上週三（25日）「巧合地」表示，未來將投放更多資源於開發金融科技服務。同時，它又提及鄭志剛早前成立富融銀行，發展虛擬銀行業務，並指未來會與鄭志剛更緊密合作，發展數碼及虛擬金融服務。

事隔十年，走創新路線的鄭志剛再次買入金融業務，配合科技數碼化，會否成為本港金融科技巨頭？

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